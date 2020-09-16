Энтузиасты воспроизвели сквер Маяковского в Minecraft

«Закончена работа над Сквером Маяковского, хоть пока и без самого памятника. Все выполнено в мельчайших деталях, начиная от раскраски цветов и структуры плитки, заканчивая высотой деревьев и шириной дорожек. Сейчас со строителями движемся в сторону железнодорожного вокзала по Карла Маркса», – гласит объявление в группе проекта.

Команда разработчиков насчитывает пять человек из разных уголков СНГ: основатель, два администратора и два технических администратора. К созданию сервера могут присоединиться все желающие, работа оплачивается сдельно.

Недавно мы пообщались с ребятами из Atlanta Craft и узнали, как они пришли к идее строительства копии города на базе Minecraft, насколько правдоподобной будет виртуальная Уфа и какова конечная цель проекта.