Небольшая команда девелоперов Atlanta Craft продолжает создание role-play сервера Minecraft, на котором можно будет погулять по виртуальной Уфе.
Энтузиасты воспроизвели сквер Маяковского в Minecraft
«Закончена работа над Сквером Маяковского, хоть пока и без самого памятника. Все выполнено в мельчайших деталях, начиная от раскраски цветов и структуры плитки, заканчивая высотой деревьев и шириной дорожек. Сейчас со строителями движемся в сторону железнодорожного вокзала по Карла Маркса», – гласит объявление в группе проекта.
Команда разработчиков насчитывает пять человек из разных уголков СНГ: основатель, два администратора и два технических администратора. К созданию сервера могут присоединиться все желающие, работа оплачивается сдельно.
Недавно мы пообщались с ребятами из Atlanta Craft и узнали, как они пришли к идее строительства копии города на базе Minecraft, насколько правдоподобной будет виртуальная Уфа и какова конечная цель проекта.
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