10-метровый памятник Салавату Юлаеву был открыт в 1967 году, с 1974 года признан объектом культурного наследия федерального значения и поставлен под государственную охрану.
В Уфе отремонтируют памятник Салавату Юлаеву
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Фото: Gelio (Степанов Слава)
В мае текущего года после внеплановой проверки мэрию Уфы оштрафовали за ненадлежащее состояние памятника на 200 тысяч рублей. Позже она попыталась оспорить это решение, но суд оставил его в силе.
После этого был заключен контракт на проведение капитального ремонта памятника Салавату Юлаеву: планируют укрепить каркас, восстановить внешний вид скульптуры, обработать металл антикоррозийными средствами.
Также проведут исследование грунта под памятником и всех связанных с ним конструкций. Дата начала работ еще не анонсирована.
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