В Уфе отремонтируют памятник Салавату Юлаеву

В мае текущего года после внеплановой проверки мэрию Уфы оштрафовали за ненадлежащее состояние памятника на 200 тысяч рублей. Позже она попыталась оспорить это решение, но суд оставил его в силе.

После этого был заключен контракт на проведение капитального ремонта памятника Салавату Юлаеву: планируют укрепить каркас, восстановить внешний вид скульптуры, обработать металл антикоррозийными средствами.

Также проведут исследование грунта под памятником и всех связанных с ним конструкций. Дата начала работ еще не анонсирована.