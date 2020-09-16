Частичное перекрытие проезжей части на двух больших участках осложнит сообщение между Уфой и Демой, а также затруднит проезд к одному из крупных парков.
В Уфе ограничили движение транспорта на участке шоссе и одной из улиц
До 30 октября будет ограничено движение транспорта по улице Правды на участке от Центральной до Новороссийской.
На первом этапе перекроют половину проезжей части, а на время укладке асфальта улицу закроют полностью.
Кроме того, до 19 октября ограничат движение по дороге Уфа – Дема от улицы Центральной до выезда из микрорайона «Яркий». На этом участке перекроют одну полосу во время снятия верхнего слоя асфальта и половину шоссе – при укладке нового покрытия.
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