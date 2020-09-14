В Башкортостане начала работу «горячая линия» по вопросам питания в школах

Звонки принимаются круглосуточно по по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

По этому номеру родители могут получить консультации на темы:

– как должно быть организовано горячее питание в школах;

– что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам;

– что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных правилах;

– как часто должны питаться дети;

– что необходимо ребенку в рационе питания;

– как организовать в школе питание ребенка, которому необходима особая диета.

«Горячая линия» будет работать до пятого октября 2020 года. Все вопросы по организации питания в школах решаются только через Роспотребнадзор.