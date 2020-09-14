В 2020 году в республике стартовала федеральная программа по введению бесплатного горячего питания для учеников начальных классов (с первого по четвертый).
В Башкортостане начала работу «горячая линия» по вопросам питания в школах
Звонки принимаются круглосуточно по по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).
По этому номеру родители могут получить консультации на темы:
– как должно быть организовано горячее питание в школах;
– что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам;
– что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных правилах;
– как часто должны питаться дети;
– что необходимо ребенку в рационе питания;
– как организовать в школе питание ребенка, которому необходима особая диета.
«Горячая линия» будет работать до пятого октября 2020 года. Все вопросы по организации питания в школах решаются только через Роспотребнадзор.
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