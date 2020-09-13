С понедельника отключат воду в трех районах Уфы

14-15 сентября

Советский район, холодная вода, с 10.30 14 сентября до 04.30 15 сентября:

Улица 50-летия Октября – дома 14/1, 17, 20, 20/1.

Улица Мингажева – дома 121, 121а, 123, 123/1, 125, 125/1, 125/2, 127, 129, торговый киоск рядом с домом по Мингажева, 127/1.

Улица Революционная – дома 129, 131.

Улица 8 Марта – дом 5.

15 сентября

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:

Проспект Октября – дома 81, 83/1, 87/1, 87/2, 87/4.

Улица Блюхера – дом 6/4.

17 сентября

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 21.00:

Улица Сипайловская – дома 12/1, 12/2, 14, 14/2, 16, 18.

Улица Баязита Бикбая – дома 2, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 16.

Улица Жукова – дома 7/1, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17, 21, 23.