Суровая погода-2020: аномальная летняя жара сменилась холодным и промозглым началом осени. Управление по гидрометеорологии представило прогноз на ближайшие дни.
Башкортостан ждут заморозки и дожди
Как сообщает Башгидромет, в среднем в республике 14 сентября температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, местами – заморозки до -2 градусов. Температура днем – от +14 до +19 градусов.
15 сентября будут дожди, температура ночью – от от +4 до +9 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.
По данным Gismeteo, в Уфе:
понедельник – от +10 до +17 градусов;
вторник – от +9 до +12 градусов;
среда – от +8 до +12 градусов.
Все три дня в городе будут идти дожди.
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