Башкортостан ждут заморозки и дожди

Как сообщает Башгидромет, в среднем в республике 14 сентября температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, местами – заморозки до -2 градусов. Температура днем – от +14 до +19 градусов.

15 сентября будут дожди, температура ночью – от от +4 до +9 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.

По данным Gismeteo, в Уфе:

понедельник – от +10 до +17 градусов;

вторник – от +9 до +12 градусов;

среда – от +8 до +12 градусов.

Все три дня в городе будут идти дожди.