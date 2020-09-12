Несмотря на сокращение некоторых затрат, в городе продолжают вестись масштабные работы по строительству новых детских садов и ремонту действующих.
В Сипайлово строятся сразу три новых детских сада
Как сообщает мэрия Уфы, сейчас одновременно возводятся пять детсадов, три из них расположены в микрорайоне Сипайлово.
Трехэтажный детсад площадью порядка 5000 квадратных метров по адресу улица Юрия Гагарина, 44/2 будет рассчитан на 190 мест. В нем будет два лифта, один из них – для людей с ограниченными возможностями. Открытие состоится до конца 2020 года.
Другой детсад расположится по адресу улица Юрия Гагарина, 74/4, его сдадут уже в ближайшее время, третий – на Набережной реки Уфы, между домами №11 и №15.
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