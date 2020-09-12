В Уфе закрыли проезжую часть на участках трех улиц

Проезжая часть будет закрыта для транспорта на следующих участках:

– по улице Менделеева на участке от Генерала Горбатого до Сагита Агиша – с 20.00 11 сентября до 9.00 12 сентября, а также с 20.00 12 сентября до 9.00 13 сентября;

– по улице Ленина на участке от Кирова до Достоевского – с 6.00 12 сентября до 6.00 13 сентября;

– по Карла Маркса на участке от Революционной до Чернышевского – с 6.00 12 сентября до 24.00 13 сентября.

На этих участках изменится движение общественного транспорта – так, как показано на схемах выше.