Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал поправки в указ о введении режима повышенной готовности. Открываются некоторые учреждения и разрешаются спортивные состязания.
В Башкортостане возобновляют работу молодежные клубы, кружки, секции и центры
Согласно новой редакции документа, с 15 сентября откроются молодежные клубы, кружки, секции, центры.
Также разрешено проведение матчей РПЛ, Континентальной хоккейной лиги и других матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона 2020/2021 при условии заполнения зрительских трибун не более 50% от вместимости и соблюдения всех санитарных требований.
Кроме того, возобновится проведение крупных спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня для спортсменов старше 18 лет – тоже при условии заполнения зрительских трибун не более чем наполовину и соблюдения всех санитарных требований.
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