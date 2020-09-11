В Башкортостане возобновляют работу молодежные клубы, кружки, секции и центры

Согласно новой редакции документа, с 15 сентября откроются молодежные клубы, кружки, секции, центры.

Также разрешено проведение матчей РПЛ, Континентальной хоккейной лиги и других матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона 2020/2021 при условии заполнения зрительских трибун не более 50% от вместимости и соблюдения всех санитарных требований.

Кроме того, возобновится проведение крупных спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня для спортсменов старше 18 лет – тоже при условии заполнения зрительских трибун не более чем наполовину и соблюдения всех санитарных требований.