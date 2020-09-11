В Уфе могут ввести единый стандарт оформления фасадов зданий

Документ устанавливает единые требования к отдельным деталям и элементам фасада, в том числе входным группам, окнам и витринам, балконам, крышам, внешней отделке, установке кондиционеров и так далее.

Однако это не значит, что все здания в городе будут выглядеть одинаково: требования, предъявляемые к внешнему виду фасада, определяются архитектурным решением, историко-культурной ценностью здания, гармоничностью сочетания здания и его покраски со сложившейся застройкой.

В случае утверждения этот стандарт создаст определенные сложности для владельцев квартир: например, остекление окон должно быть выполнено в едином стиле на всем фасаде, то же касается балконов, защитных решеток и витрин магазинов. Кроме того, наружные защитные решетки на окнах разрешат устанавливать только на той стороне дома, которая выходит во двор, и по согласованию с пожарной службой.