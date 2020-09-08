Проезд по Бельскому мосту будет полностью перекрываться в связи со строительством нового моста, но не более чем на 30 минут за раз.
В Уфе будут периодически перекрывать Бельский мост
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Периодичность перекрытий не уточняется. Вероятно, в это время в районе моста с обеих сторон будут образовываться пробки.
Мэрия рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения. Работы продлятся до 31 декабря 2021 года.
Строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского – крупнейший в Уфе объект по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его протяженность составит 688 метров, будет организовано одностороннее движение с тремя полосами в сторону Оренбурга.
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