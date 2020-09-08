В Уфе будут периодически перекрывать Бельский мост

Периодичность перекрытий не уточняется. Вероятно, в это время в районе моста с обеих сторон будут образовываться пробки.

Мэрия рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения. Работы продлятся до 31 декабря 2021 года.

Строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского – крупнейший в Уфе объект по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его протяженность составит 688 метров, будет организовано одностороннее движение с тремя полосами в сторону Оренбурга.