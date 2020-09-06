С понедельника отключат воду в пяти районах Уфы

7 сентября

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 22.00:

Улица Ворошилова – дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 47а, 47б, 49, 51, 53, 55, 55а.

Улица Уральская – дом 1а.

Улица Мебельная – дома 6, 10.

Улица Советов – дома 13а, 15/1, 23, 23а, 23б, 23в, 25б, 25в.

Улица Связи – дома 1, 1/2, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Улица Пойменная – дома 1, 1в, 1г, 2, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 3/2, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24.

8 сентября

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 22.00:

Улица Ульяновых – дом 24.

Улица Шумавцова – дома 1, 16.

Улица Спартака – дома 13, 14.

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:

Улица Ульяновых – дома 21, 27, 29.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 23.30:

Улица Комсомольская – дома 113, 125, 126, 127, 131а, 133.

Улица Ростовская – дома 22, 22/1, 20/2, 47а.

Улица Рязанская – дома 1, 12/3, 14.

9 сентября

Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 20.00:

Улица Баязита Бикбая – дома 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 23/2, 31/1.

Улица Максима Рыльского – дома 4, 4/1, 6/1, 8/1, 8/2, 10/2, 14/2.

Улица Гагарина – дом 25/1.

9-10 сентября

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 9 сентября до 10.00 10 сентября:

Улица Ленина – дома 21, 25/29, 31/33, 39, 39/2, 41, 66, 70, 72.

Улица Достоевского – дома 67, 68, 73.

10 сентября

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 23.00:

Улица Тухвата Янаби – дома 31/2, 34/2, 36, 36/1, 71/1, 71б, 73, 75, 75а, 75б, 77, 79, 81, 81а.

Улица Глинки – дом 1а.

Улица Сельская Богородская – дома 2а, 29, 39, 41/1, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 51, ввод на корпус № 66 УМПО.

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:

Улица Октябрьской Революции – дома 54а, 54б.