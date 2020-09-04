Строительство «Уфимского Арбата» откладывается на неопределенный срок

Оказалось, что при обсуждении проекта мэрия опиралась на некоего инвестора, готового спонсировать строительство пешеходной улицы.

Проект должны были подготовить к первому сентября, но денег инвестор не выделил, и теперь судьба «Уфимского Арбата» под вопросом.

Обсуждение создания пешеходной улицы в Уфе началось еще несколько лет назад. В прошлом году представили два проекта: участок улицы Советской между Октябрьской революции и Пушкина с выходом на сквер Маяковского, а также улица вдоль «Арт-квадрата».

В марте 2020 года мэр Уфы Ульфат Мустафин объявил, что наиболее подходящий вариант – это улица Октябрьской революции, так как на ней сохранились дома конца 19 – начала 20 века.

Как ожидается, на улице сохранится одностороннее движение: по мнению экспертов, этого будет достаточно, чтобы не поменялась ситуация на дорогах. Вторую пешеходную улицу могут обустроить в микрорайоне Черниковка. Если проект утвердят, она расположится рядом с Первомайской.