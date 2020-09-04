В Уфе ограничат движение транспорта по двум улицам

Участок улицы Города Галле от Комсомольской до проспекта Октября будет полностью закрыт на время работ по обустройстве ливневой канализации с седьмого по 25 сентября 2020 года.

С 6.00 пятого сентября до 24.00 шестого сентября 2020 года на участке от Карла Маркса до Ленина будет полностью перекрыта проезжая часть, изменится схема движения общественного транспорта.

Кроме того, продлили ограничение движения транспорта в районе «Монумента Дружбы» до 30 сентября 2020 года. Это связано со строительством нового подземного перехода под улицей Сочинской.

В этой области движение сохраняется по четырем полосам улицы Сочинской со стороны «Монумента Дружбы» с разделением на два направления.