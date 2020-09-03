В Уфе строят второй пешеходный фонтан

Пешеходный фонтан украсит Советскую площадь, которая сейчас закрыта на реконструкцию. Работы завершатся ориентировочно 10 декабря 2020 года.

Новый фонтан будет работаться по тому же принципу, что и «Танцующие журавли»: в выключенном состоянии по его территории можно будет свободно гулять, а во включенном струи воды будут бить прямо из-под ног.

Мэрия планирует сделать эту территорию полноценным общественным пространством, «оазисом в историческом центре Уфы». Квартал вокруг Советской площади будет пешеходным в выходные дни.