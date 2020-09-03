Пешеходный фонтан «Танцующие журавли» в этом году стал одной из наиболее популярных достопримечательностей Уфы. Скоро второй такой же появится и в центре города.
В Уфе строят второй пешеходный фонтан
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Пешеходный фонтан украсит Советскую площадь, которая сейчас закрыта на реконструкцию. Работы завершатся ориентировочно 10 декабря 2020 года.
Новый фонтан будет работаться по тому же принципу, что и «Танцующие журавли»: в выключенном состоянии по его территории можно будет свободно гулять, а во включенном струи воды будут бить прямо из-под ног.
Мэрия планирует сделать эту территорию полноценным общественным пространством, «оазисом в историческом центре Уфы». Квартал вокруг Советской площади будет пешеходным в выходные дни.
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