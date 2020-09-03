В городе продолжается масштабная реконструкция двух улиц по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Уфе ограничили движение транспорта по двум улицам
Улица Комсомольская на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до Бессонова останется закрытой до 31 декабря 2020 года.
Кроме того, с сегодняшнего дня, третьего сентября, до 30 сентября будут закрыты четыре полосы проезжей части улицы 8 Марта на участке от Айской до Владивостокской.
Как сообщает мэрия, это вынужденные меры, так как на обеих улицах дорога строится заново со всеми инженерными коммуникациями.
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