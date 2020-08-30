Со среды отключат воду в трех районах Уфы

2-3 сентября

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 второго сентября до 5.30 третьего сентября:

Улица Комсомольская – дома 14, 16, 17, 42.

Общежитие № 8 БГАУ

Улица Города Галле – дома 5, 8, 8а, 9, 10.

3 сентября

Кировский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 17.00:

Улица Кирова – дома 95, 97, 99, 104, 106, 128/1, 128/2, 128/2а.

Улица Крестьянская – дома 8, 10, 12, 14. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 53, 57, 59, 61, 63.

3-4 сентября

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 третьего сентября до 10.00 четвертого сентября:

Улица Комарова – дома 34а, 36, 36а.

Улица Первомайская – дома 3а, 5/1.