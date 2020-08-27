В Башкортостане ограничат продажу алкоголя

Продажу алкоголя во всех розничных магазинах Башкортостана запретят первого сентября в связи с проведением торжественных линеек.

Это правило действует в республике с 2007 года. «День без алкоголя» вводится для обеспечения общественного порядка во время проведения линеек, посвященных Дню знаний. Запрет распространяется на все торговые точки, продавать спиртное имеют право только предприятия общественного питания.

В 2020 году очные торжественные линейки первого сентября пройдут только для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. О мероприятиях, запланированных на этот день, мы писали ранее.