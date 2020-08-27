В Уфе начались съемки выпуска программы «Один день в городе» c Зоей Бербер

Ведущие уже побывали в Женеве, Люксембурге, Нур-Султане, Будапеште, Пусане, Бухаресте, Сочи, Самарканде, Загребе, Дохе, Ереване, Люцерне, Мадриде, Неаполе и многих других крупных городах.

Выпуск «Один день в городе. Уфа» будет вести Зоя Бербер, съемки продлятся до 29 августа 2020 года. Она посетит не только самые популярные места и объекты города, но и малоизвестные пространства.

Программу можно будет посмотреть на канале «Моя Планета» на YouTube, а также на телеканале. Шоу идет по будням в 21:00.