В Уфе пройдет Public Talk о красоте и здоровье

Три звездных спикера расскажут, как реализоваться в карьере и совмещать любимое дело и материнство, а также поделятся секретами красоты и личными лайфхаками: узнать об историях успеха и секретах здоровья можно во время Public Talk. У гостей появится возможность познакомиться с ними лично.

Спикерами выступят главный врач, пластических хирург и ведущий косметолог сети клиник Giovane Алина Адгамова, основатель бренда Nanoasia Кира Сорокина и актриса и телеведущая Эвелина Блёданс. Вопросы о сокровенном задавать не только можно, но и нужно!

За полтора часа участники обсудят, как запустить бьюти-бизнес в России, и поучаствуют в розыгрыше подарков. Главным девизом мероприятия станет: «Красота, успех, профессионализм по-женски!».

Public Talk пройдет 31 января в 16.00 в центре красоты и молодости Giovane. Принять участие можно, отправив запрос в директ.