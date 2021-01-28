В Уфе пройдет Public Talk о красоте и здоровье

Тренд на велнес – не просто модный Instagram-бум: о том, как правильный образ жизни влияет на красоту и здоровье, не слышал только тот, кто не пользуется интернетом, а главным желанием на 2021 год для многих стало ментальное и физическое здоровье.
Три звездных спикера расскажут, как реализоваться в карьере и совмещать любимое дело и материнство, а также поделятся секретами красоты и личными лайфхаками: узнать об историях успеха и секретах здоровья можно во время Public Talk. У гостей появится возможность познакомиться с ними лично.
Спикерами выступят главный врач, пластических хирург и ведущий косметолог сети клиник Giovane Алина Адгамова, основатель бренда Nanoasia Кира Сорокина и актриса и телеведущая Эвелина Блёданс. Вопросы о сокровенном задавать не только можно, но и нужно!
За полтора часа участники обсудят, как запустить бьюти-бизнес в России, и поучаствуют в розыгрыше подарков. Главным девизом мероприятия станет: «Красота, успех, профессионализм по-женски!».
Public Talk пройдет 31 января в 16.00 в центре красоты и молодости Giovane. Принять участие можно, отправив запрос в директ.
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