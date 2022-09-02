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Открытия

В Уфе открылся еще один ресторан «Вкусно – и точка»

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«Вкусно – и точка» – это российская сеть ресторанов быстрого питания, заменившая ушедшую с российского рынка после восьмого марта McDonald’s.

airportufa.ru

Новый ресторан «Вкусно – и точка» открылся на территории аэропорта «Уфа» в зоне прилета терминала внутренних авиалиний.

Он будет работать круглосуточно. Зал занимает 338 квадратных метров и сможет разместить 90 пассажиров и гостей города одновременно.

Рестораны сети «Вкусно – и точка» открываются по всей стране с 12 июня. В Уфе первый из них открылся 18 июня по адресу Ленина, 5 (Гостиный двор). На сегодняшний день под новым названием работают уже почти все бывшие McDonald’s.

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