Стало известно, когда откроется ресторан «Frank by Баста» в Уфе

Ресторан «Frank by Баста» специализируется на мясных блюдах, но в меню можно увидеть и веганские позиции. Как можно догадаться по названию, одним из совладельцев является российский музыкант Баста.
vk.com/frankbybasta
В пресс-службе «Frank by Баста» на наш запрос ответили, что открытие ресторана запланировано на середину июня, то есть оно состоится уже где-то на следующей неделе.
Ресторан расположен по адресу Верхнеторговая площадь, 6 (бизнес-центр «Нестеров»), вход со стороны площади.
Главное блюдо «Frank by Баста» – это различные ребра, приготовленные по собственной технологии (готовятся больше суток), под них даже выделен отдельный раздел в меню.
Также там можно будет попробовать бургеры (в том числе веганские), множество разновидностей куриных крыльев, горячего, гарниров, салатов, BBQ и так далее. Музыка – хип-хоп за авторством самого Басты и представителей его лейбла Gazgolder.
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