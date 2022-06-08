Стало известно, когда откроется ресторан «Frank by Баста» в Уфе

В пресс-службе «Frank by Баста» на наш запрос ответили, что открытие ресторана запланировано на середину июня, то есть оно состоится уже где-то на следующей неделе.

Ресторан расположен по адресу Верхнеторговая площадь, 6 (бизнес-центр «Нестеров»), вход со стороны площади.

Главное блюдо «Frank by Баста» – это различные ребра, приготовленные по собственной технологии (готовятся больше суток), под них даже выделен отдельный раздел в меню.

Также там можно будет попробовать бургеры (в том числе веганские), множество разновидностей куриных крыльев, горячего, гарниров, салатов, BBQ и так далее. Музыка – хип-хоп за авторством самого Басты и представителей его лейбла Gazgolder.