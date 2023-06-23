В Уфе откроются рестораны казанской сети национального фастфуда

Один из проектов – это инвестиции в Уфу сети быстрого питания из Казани с национальной едой.

Предприниматели планируют за три года открыть по республике 10-15 ресторанов за три года, инвестировать в общей сложности порядка миллиарда рублей и создать более 500 рабочих мест.

Конкретно на этом «Инвестчасе» обсуждалось только открытие точки рядом с ДК «Моторостроитель». Ратмир Мавлиев одобрил открытие ресторана и сказал, что знаком с их кухней.