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В Уфе откроются рестораны казанской сети национального фастфуда

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На очередном «Инвестчасе» под руководством мэра Уфы Ратмира Мавлиева обсудили несколько проектов, затрагивающих самые разные сферы, на общую сумму инвестиций более 1 млрд рублей.

Один из проектов – это инвестиции в Уфу сети быстрого питания из Казани с национальной едой.

Предприниматели планируют за три года открыть по республике 10-15 ресторанов за три года, инвестировать в общей сложности порядка миллиарда рублей и создать более 500 рабочих мест.

Конкретно на этом «Инвестчасе» обсуждалось только открытие точки рядом с ДК «Моторостроитель». Ратмир Мавлиев одобрил открытие ресторана и сказал, что знаком с их кухней.

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