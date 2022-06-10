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В Башкортостане закрываются все рестораны «Макдоналдс»

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По состоянию на 10 июня приостановлена работа всех 13 ресторанов сети «Макдоналдс» на территории Башкортостана.

Фото: Николай Рубцов

На данный момент речь идет о временном закрытии, но дата открытия пока неизвестна, ориентировочно простой продлится неделю или две.

В некоторых ресторанах рабочие демонтируют вывески, через окна можно увидеть, что внутри также проводятся какие-то работы.

Компания «Макдоналдс» объявила об уходе с российского рынка 16 мая. Вскоре стало известно, что российское подразделение сети выкупил предприниматель Александр Говор, владевший 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. Компания проведет ребрендинг, но многие пункты меню останутся без изменений.

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