В Башкортостане закрываются все рестораны «Макдоналдс»

На данный момент речь идет о временном закрытии, но дата открытия пока неизвестна, ориентировочно простой продлится неделю или две.

В некоторых ресторанах рабочие демонтируют вывески, через окна можно увидеть, что внутри также проводятся какие-то работы.

Компания «Макдоналдс» объявила об уходе с российского рынка 16 мая. Вскоре стало известно, что российское подразделение сети выкупил предприниматель Александр Говор, владевший 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. Компания проведет ребрендинг, но многие пункты меню останутся без изменений.