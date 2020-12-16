Как будут работать бары и рестораны Башкортостана в новогодние каникулы?

Все заведения общепита, включая кафе, бары и рестораны, с 31 декабря по 1 января могут работать круглосуточно.

В остальные дни новогодних каникул – с 6.00 до 2.00, за исключением объектов придорожного сервиса и служб доставки. При этом допуск новых гостей прекратится в 00.00.

В заведениях будут закрыты танцевальные площадки и запрещены кальяны. Одновременно в помещении сможет находиться не больше 50 человек, которые обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. Ночные клубы и прочие подобные заведения по-прежнему будут закрыты.