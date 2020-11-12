Первое уфимское заведение присоединилось к проекту защиты женщин «Позовите Галю!»

В сетях заведений, присоединившихся к проекту, женщина, попавшая в беду, может обратиться к сотруднику, назвав кодовую фразу «Позовите Галю!», и ей бесплатно и быстро помогут – вызовут полицию, отведут в безопасное место или покажут запасной выход из здания.

Все участники акции отмечены на карте на официальном сайте. В Башкортостане ее поддержали магазин «ДымFood» в Сибае и уфимский гастробар Casablanka.