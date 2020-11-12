Первое уфимское заведение присоединилось к проекту защиты женщин «Позовите Галю!»

«Позовите Галю!» – это появившийся недавно в России сервис, защищающий женщин от нежелательного внимания в барах, ресторанах, кафе и просто на улицах. Главная его цель – сделать городскую среду комфортнее и безопаснее.
В сетях заведений, присоединившихся к проекту, женщина, попавшая в беду, может обратиться к сотруднику, назвав кодовую фразу «Позовите Галю!», и ей бесплатно и быстро помогут – вызовут полицию, отведут в безопасное место или покажут запасной выход из здания.
Все участники акции отмечены на карте на официальном сайте. В Башкортостане ее поддержали магазин «ДымFood» в Сибае и уфимский гастробар Casablanka.
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Владелец Casablanka
«"Позовите Галю" – это некоммерческий проект для девушек, запущенный всего неделю назад. Мы стали их партерами. Его главная идея – создать безопасную зону на территории баров, кафе и других общественных мест и защитить девушек от нежелательно внимания, преследований, да и просто от неудавшегося свидания.
Более 80% наших гостей – девушки, и я надеюсь, что с этим сервисом они будут чувствовать себя еще безопаснее и защищеннее во всех проблемных ситуациях, которые могут возникнуть».
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