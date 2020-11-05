Уфимские рестораны могут перейти на пропуски по QR-кодам

С конца октября заведениям общепита в Башкортостане запрещено работать с 23.00 до 6.00.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», член наблюдательного совета ресторанного альянса «Реал» направил министру торговли и услуг письмо, в котором призвал обратить внимание и принять меры в связи с тем, что отрасль находится под угрозой полного разорения. По его мнению, эти ограничения неминуемо приведут к закрытию 50% ресторанов и кафе Уфы.

«После 23.00 в заведениях остается менее 40% гостей, но это позволяет рестораторам хоть как-то держать выручку на минимальном уровне. Закрывая рестораны в 23.00, мы лишаемся последней возможности сохранить наши предприятия», – говорится в письме.

В связи с этим предлагается перенять опыт Москвы, где посетители проходят на ночные мероприятия по QR-коду. Если у одного из гостей впоследствии обнаружится Covid-19, то оповещают всех, кто мог с ним контактировать.

Это предложение поддержали и другие представители Ассоциации рестораторов и отельеров. В самом министерстве с дальнейшими действиями еще не определились.