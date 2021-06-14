Свежесть в рожке: где пробовать необычное мороженое в Уфе?

Сколько людей – столько и мнений о том, какое мороженое вкуснее. Но почему бы не попробовать что-то новое – вдруг именно этот вкус окажется вашим фаворитом? Мы выяснили, где это сделать. Ловите список из 15 уфимских кафе и ресторанов, где предлагают не только классическое, но и необычное мороженое.
«Азык-Тулек»
Современная уфимская кухня – это удивительный фьюжн блюд из фермерских продуктов и желания шеф-повара удивлять гостей. Поэтому в «Азык-Тулек» подают десерт «Зянгар куль», сделанный из йогуртового мусса, матчи и мороженого из голубики. В меню есть классические сорбеты, пломбир и шоколадное мороженое.
ул. Карла Маркса, 3 Б
«Баскин Роббинс»
Эта сеть кафе-мороженого известна, пожалуй, каждому, но здесь все еще могут удивить своих посетителей. Этим летом появилась премиальная линейка холодных десертов на основе кокосового молока – со вкусом попкорна или красного апельсина с мюсли, фисташек и миндаля, маракуйи. Есть и мороженое, обогащенное протеином, – один шарик содержит 7% суточной нормы белка для взрослого человека.
Рубежная, 174, проспект Октября, 4/1, Энтузиастов, 20
«Крошка Мими»
Владельцы кафе крафтового мороженого на территории «Арт-Квадрата» заявляют, что создали «самое натуральное мороженое в Уфе», в котором не используются консерванты и ароматизаторы. Правда это или нет, но мороженое со вкусом меда и чак-чака в Уфе вы вряд ли найдете где-то еще. В ассортименте также есть такие вкусы, как черника, кленовый сироп с грецким орехом, кофе с печеньем или страчателла. Любое мороженое за дополнительную плату могут приготовить из безлактозного кокосового молока.
ул. Худайбердина, 17
«Мечты»
В клубной локации на удивление разнообразная кухня. В десертном меню мы обнаружили ванильный сабайон, приготовленный из клубничной меренги и мороженого, а также муале с шоколадом и пломбирным муссом, украшенный шариком соленого карамельного мороженого и миндаля.
ул. Мустая Карима, 6 к. 1
«Перчини»
Мороженое можно не только есть, но и пить – джелато-коктейли на основе сливочного пломбира смешивают в блендере с кусочками фруктов, соком, орехами и ягодами, чтобы получить насыщенный охлаждающий молочный смузи. Такой напиток и жажду утоляет, и помогает взбодриться жарким летним днем.
Верхнеторговая пл., 1
«Ресторан честных цен»
В обширном меню этого заведения с необычным форматом нашлось сразу несколько десертов с мороженым. Самый простой – лимонный сорбет, который подают в кожуре лимона. Есть тут и панна-котта манго-маракуйя, и три вида вафель с шариками мороженого: кокос-малина, вишня-шоколад, фундук и соленая карамель.
ул. Ленина, 16
«Тануки»
Один из фирменных десертов этой ресторанной сети – японское мороженое моджи. Делают его из сливочного мороженого, завернутого в рисовое тесто. Его удобно есть руками, а чуть сладковатый вкус рисовой лепешки прекрасно сочетается с любой начинкой. На выбор предлагают вкусы шоколада, клубники, манго, личи, фисташки и зеленого чая.
ул. Цюрупы, 44/2
Kumpan Cafe
Сложно представить себе более подходящее дополнение к вафлям, чем шарик мороженого. Здесь предлагают устроить себе читмил, взяв кофе, сытные и очень сладкие вафли с бананом и нутеллой или грушей, которые подают с шариком ванильного мороженого. В ассортименте также мороженое бренда MyGelato с классическими вкусами: крем-брюле, шоколад и фисташка.
ул. Ленина, 60, Коммунистическая, 49, Рубежная, 174, Цюрупы, 97, Верхнеторговая пл., 1, пр. Октября, 5, пр. Октября, 88
Paleta
Витаминные бомбы и замороженные смузи очень удобно есть на ходу. Мексиканский десерт Paleta здесь делают на основе молока или фруктово-ягодного пюре с добавлением кусочков фруктов и орехов. Выбор вкусов огромный, вот лишь несколько: облепиха с корицей, маракуйя-мята, пихта, красная питахайя с личи и даже клубника/свекла/роза.
Верхнеторговая пл., 1 (Кафе Jamuna)
Shokko Shock
Небольшой сладкий корнер в торговом центре Ultra – одно из немногих мест в Уфе, где есть жареное мороженое. 18 вкусов швейцарского мороженого (черная смородина, малина/клубника, бабл-гам и другие) предлагают дополнить кусочками фруктов, печеньем, шоколадом и маршмеллоу, а также любым топингом. Мороженое подают как в стаканчиках, так и в рожке.
ул. Бакалинская, 27
Sweet Letter
Мороженое в оболочке из натуральных фруктов не только выглядит необычно, но и удивляет ярким и насыщенным вкусом. Испанское мороженое сервируют прямо в кожуре апельсина, манго или дыни, какао-орехе, кокосе или лимоне, что придает десерту дополнительный выраженный аромат. Сладости доступны для заказа онлайн.
Waffle Wish
В десертном кафе готовят необычные гонконгские вафли. Тесто для вафли с полыми шариками наполняют сливками, шоколадом или карамелью, сворачивают и кладут внутрь мороженое. Сладкий десерт посыпают кусочками фруктов, добавляют печенье, топпинги и сиропы. Такие вафли не только сладкие, но еще и сытные.
ул. Мингажева, 158
Текст: Татьяна Холостых
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