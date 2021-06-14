Свежесть в рожке: где пробовать необычное мороженое в Уфе?

«Крошка Мими»

Владельцы кафе крафтового мороженого на территории «Арт-Квадрата» заявляют, что создали «самое натуральное мороженое в Уфе», в котором не используются консерванты и ароматизаторы. Правда это или нет, но мороженое со вкусом меда и чак-чака в Уфе вы вряд ли найдете где-то еще. В ассортименте также есть такие вкусы, как черника, кленовый сироп с грецким орехом, кофе с печеньем или страчателла. Любое мороженое за дополнительную плату могут приготовить из безлактозного кокосового молока.

ул. Худайбердина, 17