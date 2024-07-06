Остатки сладки: финальные отчеты с премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти» 2024. Часть III

Понимаем, что пора двигаться дальше. Но «ТОП50» все еще в наших сердцах. Поэтому смотрим финальный (обещаем) фотоотчет. На этой ноте говорим пока уже легендарной премии… И приступаем к работе над новым номером!
Редакция журнала выражает благодарность официальным партнерам премии:
Жилой комплекс «ЗИМ Галерея»,
Жилые башни «Баланс Towers»,
Международная Био Клиника IBC.
А так же партнерам церемонии: Simple Wine, Ulandy, Furla.
Наталья Сапожникова
Дарья Мищенко
Жилой комплекс «ЗИМ Галерея»
Фото: Нина Косникова, Артем Кентуки
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