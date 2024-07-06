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Остатки сладки: финальные отчеты с премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти» 2024. Часть III

Понимаем, что пора двигаться дальше. Но «ТОП50» все еще в наших сердцах. Поэтому смотрим финальный (обещаем) фотоотчет. На этой ноте говорим пока уже легендарной премии… И приступаем к работе над новым номером!
 

Первая часть фотоотчета.

Вторая часть фотоотчета. 

 

Редакция журнала выражает благодарность официальным партнерам премии:

Жилой комплекс «ЗИМ Галерея»,

Жилые башни «Баланс Towers»,

Международная Био Клиника IBC.

А так же партнерам церемонии: Simple Wine, Ulandy, Furla. 

Макс Осипов, Екатерина Голованова
Екатерина Голованова, Макс Осипов
Мария Иванова, Евгений Козаченко
Мария Иванова, Евгений Козаченко
Олеся Давидюк
Олеся Давидюк
Дарья Ганюшкина
Дарья Ганюшкина
Инга Пеннер
Инга Пеннер
Ольга Левыкина. Анна Рожкова
Ольга Левыкина, Анна Рожкова
Наталья Сапожникова

Наталья Сапожникова

Валерия Володина
Валерия Володина
Дарья Мищенко

Дарья Мищенко 

Юлия Компаниец, Валерия Астапкович. Екатерина Лебедева
Юлия Компаниец, Валерия Астапкович, Екатерина Лебедева
Жилой комплекс «ЗИМ Галерея»

Жилой комплекс «ЗИМ Галерея»

Ханя
Ханя
Александр Леонов
Александр Леонов
Ольга Шелест. Вера Хохлова
Ольга Шелест, Вера Хохлова 
Антон Веганов
Антон Веганов
Екатерина Заводчикова. Наталья Богданова
Екатерина Заводчикова, Наталья Богданова
Марина Прохорова, Ханя. Софья Алифанова
Марина Прохорова, Ханя, Софья Алифанова

Фото: Нина Косникова, Артем Кентуки

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Александр Леонов, Дарья Ганюшкина, Ольга Левыкина Ольга Шелест, Марина Прохорова, Мария Иванова, Олеся Давидюк, Екатерина Заводчикова, Валерия Володина, Евгений Козаченко, Валерия Астапкович, Юлия Компаниец, Антон Веганов, Ханя, Макс Осипов, Екатерина Голованова

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