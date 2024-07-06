Остатки сладки: финальные отчеты с премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти» 2024. Часть III

Понимаем, что пора двигаться дальше. Но «ТОП50» все еще в наших сердцах. Поэтому смотрим финальный (обещаем) фотоотчет. На этой ноте говорим пока уже легендарной премии… И приступаем к работе над новым номером!



Первая часть фотоотчета.

Вторая часть фотоотчета.

Редакция журнала выражает благодарность официальным партнерам премии:

Жилой комплекс «ЗИМ Галерея»,

Жилые башни «Баланс Towers»,

Международная Био Клиника IBC.

А так же партнерам церемонии: Simple Wine, Ulandy, Furla.