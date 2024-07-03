Олл старз «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти» 2024. Часть 2

Мы представляем вторую часть нашего «звездного» фотоотчета с летника Zvezda House of Rock и клуба «Флэт31», который откроется уже вот-вот.
Вторая часть награждения прошла во всем знакомой кислородной зоне около Дома рока и совсем нового лампового клуба для музыкантов и им сочувствующим.
Мнооого звука, лазеров, иммерсивное представление с участием театралов и танцоров... и, конечно же, основная часть награждения!
После перехода от музейной программы на крыше самарской Третьяковки к более неформальной обстановке, настроение гостей менялось от сдержанного и созерцательного к расслабленному с нотками гедонизма и праздника.
После церемонии награждения все желающие посетили новый клуб «Флэт31», где сняв каблуки можно было потанцевать и оценить свежие интерьеры.
Редакция журнала выражает благодарность официальным партнерам премии:
Жилой комплекс «ЗИМ Галерея»,
Жилые башни «Баланс Towers»,
Международная Био Клиника IBC.
А так же партнерам церемонии: Simple Wine, Ulandy, Furla.
Макет жилых башень "Баланс Towers"
Ольга Веселова и Анна Першина
Любовь Кузнецова
Елена Курдюкова с дочерью
Татьяна Верховникова
Анна Чепель, Егор Наумов, Светлана Косырева
Стас Сутулов
Алексей Валиневич
Мария Зайцева
Анастасия Ионова
Полина Широкова, Надежда Стаценко
Никита Кузнецов
Руслан Корнеев
Анна Чепель и Светлана Косырева
Егор Наумов
Александр Антипьев, Анастасия Пестова
Татьяна Верховникова
Максим Овчинников и Анастасия Карсукова
Анастасия Буданова
Информационный обзор редакции. 18+
Фото: Михаил Денисов, Иван Лобанов, Максим Монахов
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