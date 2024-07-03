Олл старз «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти» 2024. Часть 2

Вторая часть награждения прошла во всем знакомой кислородной зоне около Дома рока и совсем нового лампового клуба для музыкантов и им сочувствующим.

Мнооого звука, лазеров, иммерсивное представление с участием театралов и танцоров... и, конечно же, основная часть награждения!

После перехода от музейной программы на крыше самарской Третьяковки к более неформальной обстановке, настроение гостей менялось от сдержанного и созерцательного к расслабленному с нотками гедонизма и праздника.

После церемонии награждения все желающие посетили новый клуб «Флэт31», где сняв каблуки можно было потанцевать и оценить свежие интерьеры.

Редакция журнала выражает благодарность официальным партнерам премии:

Жилой комплекс «ЗИМ Галерея»,

Жилые башни «Баланс Towers»,

Международная Био Клиника IBC.

А так же партнерам церемонии: Simple Wine, Ulandy, Furla.