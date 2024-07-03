18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Олл старз «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти» 2024. Часть 2

Мы представляем вторую часть нашего «звездного» фотоотчета с летника Zvezda House of Rock и клуба «Флэт31», который откроется уже вот-вот.

Первая часть фотоотчета

Вторая часть награждения прошла во всем знакомой кислородной зоне около Дома рока и совсем нового лампового клуба для музыкантов и им сочувствующим.

Мнооого звука, лазеров, иммерсивное представление с участием театралов и танцоров... и, конечно же, основная часть награждения!

После перехода от музейной программы на крыше самарской Третьяковки к более неформальной обстановке, настроение гостей менялось от сдержанного и созерцательного к расслабленному с нотками гедонизма и праздника.

После церемонии награждения все желающие посетили новый клуб «Флэт31», где сняв каблуки можно было потанцевать и оценить свежие интерьеры.

Редакция журнала выражает благодарность официальным партнерам премии:

Жилой комплекс «ЗИМ Галерея»,

Жилые башни «Баланс Towers»,

Международная Био Клиника IBC.

А так же партнерам церемонии: Simple Wine, Ulandy, Furla. 

 

Михаил Митюков, Алена Таран, Слава Вершинин
Алена Таран, Слава Вершинин, Михаил Митюков
Инга Пеннер, Антон Долганов, Андрей Петряков
Инга Пеннер, Антон Долганов, Андрей Петряков
Иван Антонов, Александр Кузин, Станислав Волчков
Станислав Волчков, Иван Антонов, Александр Кузин
Никита Петухов, Мадина Гумерова
Никита Петухов, Мадина Гумерова
Валерия Володина, Ирина Козаченко
Ирина Козаченко, Валерия Володина
Марина Прохорова, Ханя, Маша Горячева
Маша Горячева, Ханя, Марина Прохорова, Варвара Вишня
Елена Адамова, Антон Синцов, Сергей Пашков
Елена Адамова, Антон Веганов, Анастасия Столповская, Сергей Пашков, Антон Синцов
Дмитрий Крылов, Максим Молох. Светлана Баширова
Максим Молох, Дмитрий Крылов, Светлана Баширова
Артем Воробьев, Елисей Нарышкин, Олеся Давидюк
Артем Воробьев, Елисей Нарышкин, Олеся Давидюк, Сергей Жданов
Анна Ракитина, Катерина Ревинская, Евгений Козаченко
Евгений Козаченко, Денис Хватков, Катерина Ревинская, Анна Ракитина, Сергей Щербак
Антон Веганов
Антон Веганов
Юлия Компаниец, Елена Адамова
Елена Адамова, Юлия Компаниец
Алена Таран
Алена Таран
Олеся Давидюк
Олеся Давидюк
Мария Таубес, Мадина Гумерова
Мария Таубес, Мадина Гумерова
Валерия Астапкович. Екатерина Лебедева
Валерия Астапкович, Екатерина Лебедева
Макет жилых башень "Баланс Towers"

Макет жилых башень "Баланс Towers"

Анна Ракитина
Анна Ракитина
Ольга Гладкова, Ирина Козаченко
Ирина Козаченко, Ольга Гладкова
Екатерина Ненашева. Маргарита Заарян
Екатерина Ненашева, Маргарита Заарян
Иван Тюмин, Катерина Гущина, Марина Богданова
Катерина Гущина, Иван Тюмин, Марина Богданова
Сергей Жданов
Сергей Жданов
Анастасия Завалкевич, Андрей Петряков
Андрей Петряков, Анастасия Завалкевич
Ася Лазарева, Сергей Щербак
Сергей Щербак, Ася Лазарева
Валерия Соколова. Виталий Котельников
Валерия Соколова, Виталий Котельников
Денис Хватков
Денис Хватков
Ханя, Ксения Солдатскова, Екатерина Голованова
Ханя, Ксения Солдатскова, Екатерина Голованова
Екатерина Астафурова, Макс Осипов
Екатерина Астафурова, Макс Осипов
Мария Шипулина
Мария Шипулина
Дарья Ганюшкина
Дарья Ганюшкина
Екатерина Заводчикова. Наталья Богданова
Екатерина Заводчикова, Наталья Богданова
Наталья Алиуллова
Наталья Алиуллова
Алина Герман. Андрей Коровкин
Алина Герман, Андрей Коровкин
Катерина Гущина
Катерина Гущина
Юлия Чудаева
Юлия Чудаева
Елизавета Петухова, Анастасия Пудинова
Елизавета Петухова, Анастасия Пудинова
Владимир Рябихин
Владимир Рябихин
Ольга Веселова и Анна Першина

Ольга Веселова и Анна Першина

Екатерина Астафурова
Екатерина Астафурова
Макс Осипов. Лина Боксарева
Макс Осипов, Лина Боксарева
Валерия Астапкович
Валерия Астапкович
Анастасия Завалкевич, Мария Шипулина, Анастасия Пудинова
Наталья Алиуллова, Анастасия Завалкевич, Анастасия Пудинова, Мария Шипулина
Бьюти Тяка, Елена Адамова
Бьюти Тяка, Елена Адамова
Олеся Давидюк
Олеся Давидюк
Маша Горячева
Маша Горячева
Марина Прохорова, Варвара Вишня, Ханя
Ханя, Марина Прохорова, Варвара Вишня
Мадина Гумерова
Мадина Гумерова
Антон Долганов
Антон Долганов
Катерина Ревинская
Катерина Ревинская
Сергей Щербак
Сергей Щербак
Анна Ракитина
Анна Ракитина
Денис Хватков
Денис Хватков
Антон Веганов, Юлия Компаниец
Юлия Компаниец, Антон Веганов
Любовь Кузнецова

Любовь Кузнецова

Макс Осипов, Валерия Астапкович. Екатерина Лебедева
Валерия Астапкович, Макс Осипов, Екатерина Лебедева
Елена Курдюкова с дочерью

Елена Курдюкова с дочерью

Денис Либстер, Юлия Хвалева. Ксения Дрезден
Юлия Хвалева, Денис Либстер, Ксения Дрезден
Татьяна Верховникова

Татьяна Верховникова

Анастасия Пудинова, Анастасия Завалкевич. Алексей Герланц
Анастасия Завалкевич, Анастасия Пудинова, Алексей Герланц
Иван Тюмин
Иван Тюмин
Евгения Тимакова
Евгения Тимакова
Екатерина Осипова, Мадина Гумерова
Екатерина Осипова, Мадина Гумерова
Мария Иванова, Мадина Гумерова, Никита Петухов
Мария Иванова, Никита Петухов, Мадина Гумерова
Станислав Волчков. Евгения Шабалта, Екатерина Миловацкая, Анна Малышева, Ольга Разумкова
Станислав Волчков, Евгения Шабалта, Екатерина Миловацкая, Анна Малышева, Ольга Разумкова
Наталья Мартынова. Ирина Соколова, Екатерина Миловацкая
Наталья Мартынова, Ирина Соколова, Екатерина Миловацкая
Лаура Синанян, Евгений Комиссаров
Лаура Синанян, Евгений Комиссаров
Ханя, Маша Горячева, Марина Прохорова
Маша Горячева, Ханя, Марина Прохорова, Варвара Вишня
Сергей Жданов
Сергей Жданов
Анна Чепель, Егор Наумов, Светлана Косырева

Анна Чепель, Егор Наумов, Светлана Косырева

Михаил Михаилов
Михаил Михаилов
Катерина Ревинская
Катерина Ревинская
Ирина Козаченко
Ирина Козаченко
Артем Воробьев, Елисей Нарышкин
Елисей Нарышкин, Артем Воробьев
Маша Горячева
Маша Горячева
Ксения Солдатскова, Ханя
Ханя, Ксения Солдатскова
Сергей Щербак
Сергей Щербак
Катерина Гущина, Станислав Волчков
Катерина Гущина, Станислав Волчков
Денис Хватков
Денис Хватков
Анастасия Швец, Антон Веганов
Антон Веганов, Анастасия Швец
Дмитрий Крылов, Максим Молох
Дмитрий Крылов, Максим Молох
Яна Бараса, Евгения Тимакова, Мария Таубес
Мария Таубес, Евгения Тимакова, Яна Бараса
Алла Шахматова, Слава Вершинин
Слава Вершинин, Алла Шахматова
Ханя
Ханя
Алина Герман
Алина Герман
Аделина Павлович
Аделина Павлович
Никита Садов
Никита Садов
Стас Сутулов

Стас Сутулов

Екатерина Осипова
Екатерина Осипова
Алексей Валиневич

Алексей Валиневич

Мария Зайцева

Мария Зайцева 

Анастасия Ионова

Анастасия Ионова

Полина Широкова, Надежда Стаценко

Полина Широкова, Надежда Стаценко

Никита Кузнецов

Никита Кузнецов

Анна Ракитина
Анна Ракитина
Руслан Корнеев

Руслан Корнеев 

Мадина Гумерова. Алена Демина
Мадина Гумерова, Алена Демина
Анна Чепель и Светлана Косырева

Анна Чепель и Светлана Косырева

Лаура Синанян. Анна Пастухова
Лаура Синанян, Анна Пастухова
Егор Наумов

Егор Наумов

Катерина Гущина. Ирина Соколова
Катерина Гущина, Ирина Соколова
Макс Осипов, Екатерина Голованова
Екатерина Голованова, Макс Осипов
Александр Антипьев, Анастасия Пестова

Александр Антипьев, Анастасия Пестова

Ирина Илюхина, Дарья Иванова
Дарья Иванова, Ирина Илюхина
Ирина Козаченко
Ирина Козаченко
Татьяна Верховникова

Татьяна Верховникова

Максим Овчинников и Анастасия Карсукова

Максим Овчинников и Анастасия Карсукова

Полина Хвостова. Алексей Герланц
Полина Хвостова, Алексей Герланц
Алексей Тилли
Алексей Тилли
Катерина Гущина
Катерина Гущина
Гуля Давлатова
Гуля Давлатова
Анастасия Буданова

Анастасия Буданова

Евгения Тимакова, Екатерина Осипова
Евгения Тимакова, Екатерина Осипова
Ирина Козаченко
Ирина Козаченко

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Михаил Денисов, Иван Лобанов, Максим Монахов

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
ТОП50 2024 СМР
Люди:
Денис Либстер, Анастасия Пудинова, Артем Воробьев Елисей Нарышкин, Максим Молох, Дмитрий Крылов, Антон Синцов, Андрей Петряков, Михаил Митюков, Слава Вершинин, Алена Таран, Ксения Солдатскова, Мария Шипулина, Наталья Алиуллова, Гуля Давлатова, Ася Лазарева, Дарья Ганюшкина, Марина Богданова, Сергей Жданов, Екатерина Ненашева, Иван Тюмин, Александр Кузин, Юлия Хвалева, Дарья Иванова, Ирина Илюхина, Валерия Соколова, Евгения Тимакова, Иван Антонов, Никита Садов, Мария Таубес, Катерина Гущина, Аделина Павлович, Мадина Гумерова, Никита Петухов, Станислав Волчков, Наталья Мартынова, Марина Прохорова, Анастасия Швец, Евгений Комиссаров, Алла Шахматова, Мария Иванова, Олеся Давидюк, Антон Долганов, Ольга Гладкова, Яна Бараса, Екатерина Заводчикова, Валерия Володина, Полина Хвостова, Катерина Ревинская, Евгений Козаченко, Ирина Козаченко, Валерия Астапкович, Юлия Компаниец, Сергей Пашков, Денис Хватков, Анастасия Столповская, Антон Веганов, Анастасия Завалкевич, Ханя, Сергей Щербак, Лаура Синанян, Елизавета Петухова, Екатерина Осипова, Юлия Чудаева, Макс Осипов, Екатерина Астафурова, Елена Адамова, Екатерина Голованова, Алина Герман, Владимир Рябихин, Анна Ракитина

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: