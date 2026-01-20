Зимний спорткайф в Самаре и области: как активно провести время в городе и за его пределами

Катки под открытым небом и крытые ледовые арены

Зима в Самаре – это десятки залитых катков. Крупные площадки работают в парках Гагарина, Дружбы, Победы, а также в районе ЦСКА на набережной. Всего в городе – около сотни ледовых площадок, так что велика вероятность найти каток рядом с домом. А самые классные варианты собрали в своей подборке.

Если погода решила внести коррективы, выбираем закрытые катки. Любителей рассекать в тепле ждут во Дворце спорта имени Высоцкого, ТЦ «Аврора» и на арене «Салют». Лед здесь стабилен, а кататься можно в любую погоду.

Кайтинг

Еще один незабываемый вариант активного отдыха зимой – сноукайтинг и винг. Но здесь строгие ограничения – занятия только с опытным инструктором, а сила ветра должна перешагивать за пять метров в секунду. Из инвентаря – лыжи или сноуборд.

Школы кайтинга есть в Самаре и Тольятти. Занятия проводят на заснеженных полях или, например, в акватории Жигулевского моря.