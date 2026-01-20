Зимний спорткайф в Самаре и области: как активно провести время в городе и за его пределами

Выходим бегать, кататься на лыжах, коньках и велосипеде и приручаем кайт! Собака.ru нашла, чем заняться в Самаре и области этой зимой. Достаем самые теплые варежки и шапки, термобелье и флиски, и вперед – познавать все прелести зимы!
Катки под открытым небом и крытые ледовые арены
Зима в Самаре – это десятки залитых катков. Крупные площадки работают в парках Гагарина, Дружбы, Победы, а также в районе ЦСКА на набережной. Всего в городе – около сотни ледовых площадок, так что велика вероятность найти каток рядом с домом. А самые классные варианты собрали в своей подборке.
Если погода решила внести коррективы, выбираем закрытые катки. Любителей рассекать в тепле ждут во Дворце спорта имени Высоцкого, ТЦ «Аврора» и на арене «Салют». Лед здесь стабилен, а кататься можно в любую погоду.
Кайтинг
Еще один незабываемый вариант активного отдыха зимой – сноукайтинг и винг. Но здесь строгие ограничения – занятия только с опытным инструктором, а сила ветра должна перешагивать за пять метров в секунду. Из инвентаря – лыжи или сноуборд.
Школы кайтинга есть в Самаре и Тольятти. Занятия проводят на заснеженных полях или, например, в акватории Жигулевского моря.
Трассы для лыж и сноуборда на горнолыжке «СОК»
Для любителей беговых лыж подготовлены трассы в парках 60-летия Советской власти, Гагарина, Загородном, Молодежном, Победы и на Воронежских озерах. Еще одна популярная точка – спортшкола «Чайка». Там доступны дистанции от от полутора до десяти километров, включая туристический маршрут с пологими спусками и длинным выкатом. Важно учитывать, что во время соревнований часть трасс может быть закрыта. Больше вариантов – в еще одной нашей подборке.
Тем, кто предпочитает скорость, стоит заглянуть на горнолыжный комплекс «СОК». Здесь работают десять трасс – от учебных до более сложных, рассчитанных на подготовленных райдеров. Есть прокат снаряжения и тюбинг. Кроме того, 28 февраля и 21 марта в «СОКе» пройдут контрольные заезды на время для любителей горных лыж и сноуборда. Участвовать могут все желающие от двенадцати лет.
Массовые старты
Влюбленным в спорт нашли достойный план на 14 февраля: в День Святого Валентина в Самарской области пройдет 44-я всероссийская «Лыжня России». Центральный старт традиционно состоится на базе «Чайка» – отличный повод совместить спорт и праздник.
Зимний бег и хайкинг
Бегать зимой в Самаре можно без экстрима. Для этого подойдут набережная Волги, Загородный парк и парк Гагарина. Главное – теплая экипировка и нескользящая обувь. Также рассказывали, как еще подготовиться к зимним пробежкам!
Также любители активного отдыха могут зарегистрироваться на забег «Лука Ультра Трейл». Один из организаторов – лауреат премии «ТОП-50. Люди, которые меняют город» и основатель стартов VolgaMan Антон Сирота. Старт пройдет 1 марта в селе Ширяево. Помимо бега, будут доступны дистанции по северной ходьбе, каникроссы с собаками и хайкинг на пять и десять километров без зачета.
Велосипеды и мяч – круглый год
Велосипедный сезон тоже не обязательно ставить на паузу. С зимними покрышками и без резких маневров кататься вполне комфортно. А футбольный мяч, как показывает практика, отлично приживается и в мороз. Важные условия – теплая одежда и подходящая площадка.
Текст: Артем Элекин
Фото: Министерство туризма Самарской области, архивы пресс-служб
