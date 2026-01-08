На крыше, у стадиона и с видом на Волгу: восемь самых атмосферных открытых катков Самары

Каток у стадиона «Солидарность Самара Арена»

Для поддержания спортивного тела и духа обязателен к посещению каток на южной парковке стадиона «Солидарность Самара Арена». Не забываем прихватить свои коньки: проката в этом сезоне нет. Приятные бонусы – бесплатная парковка и теплые зоны, чтобы согреться между заходами на лед.

Режим работы: ежедневно с десяти утра до десяти вечера

Каток на площади Славы

Программа-максимум на зимние выходные – прокатиться на самом эффектном катке города под световую симфонию из сотен прожекторов! Для дебютантов на льду – опоры-помощники, для души и настроения – атмосферные саундтреки и декорации.

Режим работы: ежедневно с одиннадцати утра до одиннадцати вечера

Каток на площади Куйбышева

Устраиваем катания на льду у стен Самарского театра оперы и балета с видом на световые инсталляции и «Волшебный лес» из живых елок. После сеанса дефицит калорий оперативно устраняем свежей выпечкой и ароматным (безалкогольным!) глинтвейном в павильоне с уличной едой.

Режим работы: ежедневно с десяти утра до десяти вечера

Каток в парке Победы

На территории парка Победы с приходом первого минуса на месте летнего колеса обозрения заливают небольшой семейный каток. Стандартный зимний набор удовольствий: медитативное катание на коньках вокруг главной ели, селфи на память и сладкое горячее какао в местном кафе. Признайтесь, захотели?

Режим работы: ежедневно с десяти утра до десяти вечера

Каток на Самарской набережной

Открытый каток на второй очереди Самарской набережной вблизи ЦСКА держит марку одного из самых романтичных в городе (головокружительный вид на замерзшую Волгу!). Выучив пару пируэтов, делаем финальный марш-бросок до ближайших гастрономических резидентов: от панорамных ресторанов до уютных кофейных киосков.

Режим работы: со вторника по воскресенье – круглосуточно, в понедельник – техническое обслуживание

Каток в ТЦ «ГудОк»

Для тех, кто всегда мечтал рассекать ледяную гладь на высоте птичьего полета, прямо на крыше торгового комплекса «ГудОк» залили каток. После активного постпраздничного шопинга идем восполнять недостаток дофамина катанием на коньках под сияющим небосводом гирлянд.

Режим работы: ежедневно с десяти утра до десяти вечера

Каток в парке Гагарина

Из года в год в парке Гагарина заливают один из самых больших в городе открытых катков. Выучив скольжение по дуге, меняем лед на снег и арендуем лыжи или тюбинг. Вся зимняя классика собрана в одном (очень красивом) месте!

Режим работы: ежедневно с десяти утра до десяти вечера

Каток в парке Дружбы

Снежными вечерами выходим кататься на коньках в парк Дружбы вокруг главной ели, украшенной шатром из сверкающих гирлянд. Душевная музыка, умиротворяющий зимний пейзаж и ароматный напиток из паркового кафе – база незабываемого зимнего уик-энда.

Режим работы: ежедневно с десяти утра до десяти вечера