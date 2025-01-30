Спортивная незамерзайка: как начать бегать зимой

Так как же правильно одеваться?

Существует универсальное правило, согласно которому одеваться на пробежку нужно так, будто на улице на 5-10 градусов теплее.

Еще одно важное правило – «правило слоев». Первый слой – базовый. Он отводит влагу от тела и снижает риск замерзнуть после тренировки. Для базового слоя идеально подходит тонкое термобелье, плотно прилегающее к телу. Термобелье также смогут заменить лосины и водолазка или лонгслив. Идеальный материал – синтетический или полусинтетический. Задача базового слоя вовсе не в том, чтобы согревать, а, скорее, отводить влагу.

Согреваемся мы промежуточным и верхнем слоем. Поэтому, если на улице не холоднее -20 градусов выбирать слишком утепленное белье термобелье не стоит.

Второй слой – промежуточный. Этот слой создает теплую воздушную подушку и согревает тело. Он нужен не всегда: мы меняем количество слоев и их толщину в зависимости от погоды. Когда на улице действительно холодно, поверх термобелья в качестве промежуточного слоя надевают толствку или флисовую кофту.

Третий слой защищает от внешних условий: дождя, ветра и снега. Здесь отлично подойдут мембранная куртка или ветровка. Главное, чтобы они создавали непродуваемую защиту.

Выбор носков – это тоже важно: они должны быть беговыми – именно тогда они не натрут ногу, даже будучи влажными. Простые носки не обеспечат этой функции. Если ваши пальцы на ногах постоянно мерзнут, присмотритесь к термоноскам. Хлопок однозначно использовать не стоит.

А вот ладони и кисти сберегут спортивные технологичные перчатки, которые в случаях особого холода или отсутствия нужной экипировки можно заменить обычными шерстяными рукавицами. В ветреную морозную погоду можно надеть спортивную шапку и бафф, который защитит горло и спасет дыхание от холодного воздуха.