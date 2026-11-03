Чем заняться в Перми с 4 по 8 ноября: гастроужин «Прикамье. Вкус времени» в «Сыроварне», акция «Ночь искусств» и концерт Guf

Концерт «Орган и курай: диалог традиций», Органный концертный зал (6+)

15:00

Событие соединит европейскую классику органа с башкирскими народными мелодиями. За дивный союз будут ответственны Народный артист Башкортостана Владислав Муртазин и Государственный ансамбль кураистов. Играть будут на курае — древнем духовном инструменте, который еще называют «голосом башкирских степей». В программе — произведения Иоганна Баха и Феликса Мендельсона, а также башкирские народные песни, мелодии и танцы в обработке Владислава Муртазина.

Спецпоказ «Культурный код пермского балета», Кинотеатра «Кристалл» (12+)

15:00

Во второй серии «Культурный код Пермского балета» зрители увидят сразу две балетные истории: докфильм «Эвакуационный роман» о воспоминаниях участников эвакуации Ленинградской оперы и Ленинградского хореографического училища в Молотов и фильм-концерт «Кордебалет» из фрагментов классических спектаклей в исполнении Пермского кордебалета. Последнюю работу дополняют кадры с репетиций и комментарии хореографа Николая Боярчикова.

Лекция «Декоративно-прикладное искусство народов России в трудах исследователей рубежа XIX—XX веков», Пермская художественная галерея (16+)

17:00

Заведующая библиотекой галереи Марина Шпакова на примере редких изданий из библиотечного фонда раскроет, как в XIX — начале XX века формировалось понятие декоративно-прикладного искусства.

Концерт «Гудтаймс», Концерт-холл «Свобода» (18+)

20:00

Концертный повод — новый альбом «Неоклассика», который увидел свет 25 сентября. К новинке добавятся главные хиты группы, которые шестерка исполнит со своей фирменной энергией.

Всероссийская акция «Ночь искусств», Разные локации города (6+)

Второй день акции отметится экскурсиями, концертами, мастер-классами и новыми выставками. В «Доме Мешкова» пройдет концерт «Вечер дуэтов» для скрипки и альта. Музей пермских древностей проведет экскурсию о своем переезде на новую локацию. Для маленьких посетителей подготовят детский квест на эту же тему: ребята помогут динозавру Гоше собрать вещи. Детский музейный центр устроит интерактивные занятия от «Клуба П», интеллектуальные игры по мотивам выставки «Все под землей или тайны четвертого царства», проведет мини-экскурсии и серию мастер-классов. В Пермской Арт-резиденции откроется новая выставка Пространства «ТУТ». ПДНТ «Губерния» займет уроками ремесла, гастролекцией «Разговоры под кисель», большим этнографическим диктантом с театрализованным концертом «Прикамье мастеровое». В финале фолк-исполнительница Даша Калина даст камерный концерт. В «Подпольной типографии» запланированы самомедиация по музею, обмен книгами и мастер-класс по созданию сувенира. Подробной программой мы делились в этом материале.