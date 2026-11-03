Чем заняться в Перми с 4 по 8 ноября: гастроужин «Прикамье. Вкус времени» в «Сыроварне», акция «Ночь искусств» и концерт Guf

Концерт «Орган и курай: диалог традиций» с классической музыкой и башкирскими песнями, мюзикл «Нотр Дам де Пари», дискуссия «Событие как продукт: как устроена индустрия мероприятий в Перми», лекция «Свет и тени “Италии златой”», опера «Евгений Онегин» и другие события второй половины недели (с одним выходным посередине!) — в подборке редакции «ПРМ.Собака.ru».
Группа «Гудтаймс»
Концерт «Орган и курай: диалог традиций», Органный концертный зал (6+)
15:00
Событие соединит европейскую классику органа с башкирскими народными мелодиями. За дивный союз будут ответственны Народный артист Башкортостана Владислав Муртазин и Государственный ансамбль кураистов. Играть будут на курае — древнем духовном инструменте, который еще называют «голосом башкирских степей». В программе — произведения Иоганна Баха и Феликса Мендельсона, а также башкирские народные песни, мелодии и танцы в обработке Владислава Муртазина.
Спецпоказ «Культурный код пермского балета», Кинотеатра «Кристалл» (12+)
15:00
Во второй серии «Культурный код Пермского балета» зрители увидят сразу две балетные истории: докфильм «Эвакуационный роман» о воспоминаниях участников эвакуации Ленинградской оперы и Ленинградского хореографического училища в Молотов и фильм-концерт «Кордебалет» из фрагментов классических спектаклей в исполнении Пермского кордебалета. Последнюю работу дополняют кадры с репетиций и комментарии хореографа Николая Боярчикова.
Лекция «Декоративно-прикладное искусство народов России в трудах исследователей рубежа XIX—XX веков», Пермская художественная галерея (16+)
17:00
Заведующая библиотекой галереи Марина Шпакова на примере редких изданий из библиотечного фонда раскроет, как в XIX — начале XX века формировалось понятие декоративно-прикладного искусства.
Концерт «Гудтаймс», Концерт-холл «Свобода» (18+)
20:00
Концертный повод — новый альбом «Неоклассика», который увидел свет 25 сентября. К новинке добавятся главные хиты группы, которые шестерка исполнит со своей фирменной энергией.
Всероссийская акция «Ночь искусств», Разные локации города (6+)
Второй день акции отметится экскурсиями, концертами, мастер-классами и новыми выставками. В «Доме Мешкова» пройдет концерт «Вечер дуэтов» для скрипки и альта. Музей пермских древностей проведет экскурсию о своем переезде на новую локацию. Для маленьких посетителей подготовят детский квест на эту же тему: ребята помогут динозавру Гоше собрать вещи. Детский музейный центр устроит интерактивные занятия от «Клуба П», интеллектуальные игры по мотивам выставки «Все под землей или тайны четвертого царства», проведет мини-экскурсии и серию мастер-классов. В Пермской Арт-резиденции откроется новая выставка Пространства «ТУТ». ПДНТ «Губерния» займет уроками ремесла, гастролекцией «Разговоры под кисель», большим этнографическим диктантом с театрализованным концертом «Прикамье мастеровое». В финале фолк-исполнительница Даша Калина даст камерный концерт. В «Подпольной типографии» запланированы самомедиация по музею, обмен книгами и мастер-класс по созданию сувенира. Подробной программой мы делились в этом материале.
Ресторан «Сыроварня»
Гастроужин «Прикамье. Вкус времени», Ресторан «Сыроварня» (18+)
19:00
Гастрономическое исследование пяти эпох краевой истории. Маршрут, построенный на локальных продуктах, начнется со старинных рецептов, а завершится их современными и авторскими версиями. Вас ждут: тартар из спинки оленя с кремом из порея и жимолости, салат с копченой уткой, вяленой свеклой и черемухой, чир с топинамбуром и соусом велюте, томленое ребро с кашей из корня сельдерея и кедровыми орехами и десерт «Вкус леса» в виде мусса из топленого творога с черемухой и брусникой. И все это — под живую народную музыку!
Мюзикл «Нотр Дам де Пари», ДК им. Солдатова (12+)
19:00
Московский театр на Мельникова перенесет в XV век, чтобы изменить рок судьбы. Об успехе идеи будет свидетельствовать распустившийся цветок на склепе, в котором погребены Эсмеральда и Квазимодо.
Спектакль «Гофман», Театр «Балет Евгения Панфилова» (12+)
19:00
Хореограф шоу «Танцы на ТНТ» и «Новые Танцы» Александр Могилев срежиссировал постановку о писателе-романтике и композиторе Эрнесте Гофмане. В балете придуманный им мир соединится с фактами из его реальной биографии.
Аудиоспектакль «Леопарды Килиманджаро», Ресторан Nolan (18+)
21:00
Театр Process продолжает историю Эрнеста Хемингуэя. На этот раз американский писатель будет делиться откровениями своей взрослой жизни, поведав сугубо личную историю отношений с родным отцом.
Выставка «Нечерный квадрат», Галерея «Другие круги» (6+)
Персональная выставка пермской художницы Анны Барской. Новый проект она посвятила силе и смелости своих коллег по ремеслу. Отсылка к «Черному квадрату» Малевича демонстрирует профессиональную дерзость во имя искусства. В экспозиции она тоже похулиганила — в ней преобладает квадратный формат без намека на черный цвет.
До 22 ноября
Опера «Евгений Онегин»
Дискуссия «Событие как продукт: как устроена индустрия мероприятий в Перми», ЦГК (18+)
18:30
Эксперты разберут ивент на части: от разработки концепции, поиска финансирования и временной команды до работы с заказчиком и аудиторией. На чем зарабатывают организаторы и как событие становится устойчивым продуктом расскажут представители ЦГК, агентства «Джиэс», ивент-агентства «Майами», креативный продюсер фестиваля «Идентичность» Данил Гурьянов и музыкальный продюсер RED FEST Виктория Иконникова.
Мастер-класс по росписи деревянной расчески, Арт-пространство «Гармония» (16+)
19:00
Деревянная расческа обзаведется собственным украшением: на нее можно нанести любой рисунок, придумав его самостоятельно или вдохновившись референсами из подборки. Творческий процесс будет сопровождаться показом фильма «Маленькие женщины» (12+).
Опера «Евгений Онегин», Пермский театр оперы и балета (12+)
19:00
Пушкинская история в стихах предстанет в сценической версии 2022 года латышского режиссера Владиславса Наставшевса (между прочим, это первая опера в его карьере). Эпиграфом к роману стала строфа, посвященная возвращению героя из путешествия после смертельной дуэли с Ленским. Главным героем постановки стал Евгений и его внутренний мир, никому не равный.
Спектакль «Васио», Культурное пространство «Часовой завод» (16+)
19:00
В городе впервые покажут историю культовой аргентинской пары, мастерски владеющий сценическим танго. Уго Мастролоренцо и Агустина Винье выбрали путь служения искусству через танец и создание новых форм: за годы работы они получили более пятидесяти наград национального и международного уровня.
Спектакль «Ирландский герой — гордость Запада», Театр «У Моста» (16+)
19:00
Сергей Федотов показал, что нужно делать, чтобы стать героем у маргинальных жителей ирландской деревни (повторять запрещено!). Оказывается, достаточно зарубить лопатой своего отца-тирана. Режиссер также подсказывает, что делать, если убитый воскреснет.
Рэпер Guf
Спектакль «Старушка на миллион», ТЮЗ (18+)
17:00
Американская леди Полли Кларк смотрит на жизнь с оптимизмом: радуется каждому дню и безгранично верит в доброту людей — даже в аферистов, которые пробрались к ней в дом. Несмотря на нависшую угрозу, старушка не только не боится незваных гостей, но и наставляет их на путь личного счастья.
Концерт Guf, УДС «Молот» (18+)
19:00
Алексей Долматов, или легендарный Guf, посвятит вечер хитам, оказавшимся знаковыми не только для поклонников, но и для культурных периодов XXI века.
Концерт Кливленда Уоткисса, Частная филармония «Триумф» (12+)
19:00
Один из самых известных и ярких джазовых вокалистов Великобритании и член Ордена Британской империи за музыкальные заслуги, представит программу, посвященную двум главным для него традициям — джазу и соулу.
Спектакль «Пизанская башня», Театр «Дом Актера» (16+)
19:00
Непростые семейные отношения с двадцатилетней историей. Режиссер Андрей Дюженков исследует, почему люди остаются вместе, несмотря на угасшую любовь.
Концерт «Сердце гитары», Кафе Lemon Tree (16+)
23:00
Испанский гитарист Тоно Алькальде и саксофонист из Екатеринбурга Денис Давыдов под мерцание свечей расскажут историю гитары на языке фламенко-джаза и латиноамериканского фьюжна.
Игорь Мартынов
Концерт «Голоса России», ДК им. Солдатова (6+)
15:00
Театрализованное представление «В единстве — наша сила!» посвящено разнообразию российских культур. Народные традиции отразят продуманные номера, выступления народных ансамблей песни и танца.
Концерт «Чайковский / Рахманинов», Пермская художественная галерея (6+)
15:00
Скрипач Михаил Чумаков и виолончелист Анна Морозова под звуки фортепиано расскажут историю недолгого общения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, исполнив их общее произведение, значительное для эпохи романтизма. Сочинение «Памяти великого художника» написал Чайковский, а Рахманинов добавил ему трагичности.
Лекция «Свет и тени “Италии златой”», Пермская художественная галерея (12+)
17:00
Главный научный сотрудник галереи Игорь Мартынов расскажет о судьбе Иосифа Виельгорского — камер-пажа царевича Александра Николаевича, ученика Жуковского и друга Гоголя — в картине Александра Иванова «Явление Христа народу».
Балет «Бахчисарайский фонтан», Пермский театр оперы и балета (12+)
19:00
В основе постановки — одноименная поэма Александра Пушкина, в которой хан Гирей мучается от безответной любви к захваченной полячке. В пермской опере обратились к классическому прочтению балета: реконструировали хореографию первого постановщика Ростислава Захарова, а костюмы и декорации создали по оригинальным макетам и эскизам Валентины Ходасевич.
Спектакль «Руководство для желающих жениться», Театр «Дом Актера» (18+)
19:00
Режиссер Наталья Макарова создала театральное пособие: ее постановка по пяти рассказам Антона Чехова объясняет, как понять, что ты нашел своего человека.
Информационный обзор редакции.
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