В арт-пространстве «Другие круги» откроется выставка «Нечерный квадрат»

На новый проект ее вдохновила профессиональная дерзость коллег. Творческие порывы она противопоставила работе Казимира Малевича «Черный квадрат» — в экспозиции преобладает квадратный формат работ без намека на черный цвет.

«Я попыталась «похулиганить». Насколько это у меня получилось, можно судить, посетив мою персональную выставку», — отмечает Анна.

Ранее мы рассказывали, что ждет зрителей на новой выставке Пространства «ТУТ».

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