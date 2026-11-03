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Искусство

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В арт-пространстве «Другие круги» откроется выставка «Нечерный квадрат»

В арт-пространстве с 4 по 22 ноября будет работать выставка «Нечерный квадрат» о творческой силе и смелости художников. Ее автором выступила  пермская художница Анна Барская.

Работа «Нечерный квадрат»
Анна Барская / ВКонтакте

Работа «Нечерный квадрат»

На новый проект ее вдохновила профессиональная дерзость коллег. Творческие порывы она противопоставила работе Казимира Малевича «Черный квадрат» — в экспозиции преобладает квадратный формат работ без намека на черный цвет.

«Я попыталась «похулиганить». Насколько это у меня получилось, можно судить, посетив мою персональную выставку», — отмечает Анна.

Ранее мы рассказывали, что ждет зрителей на новой выставке Пространства «ТУТ».

Информационный обзор редакции. 6+ 

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