Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Пространстве «ТУТ» — новая выставка: она получила название «Опредмечивание. Форма эмоции»

Проект для детей и подростков открывает новую выставку «Опредмечивание. Форма эмоции» в Пермской Арт-резиденции, посвященную исследованию эмоций. Новый проект будет работать с 4 ноября по 27 февраля 2027 года.

Пространстве «ТУТ» / ВКонтакте

Дети и подростки пробовали придать своим чувствам форму объемных абстрактных фигур-предметов. Инсталляция из дерева, гипса, пластика и других материалов показывает, как могут выглядеть радость, целеустремленность, смелость, вина, одиночество и другие состояния.

Калейдоскоп «оживших» эмоций воплотился в большое игровое поле на полу, с которым зрителям можно взаимодействовать. С его созданием участникам помогал красноярский художник Юра Адомейко.

Ранее мы сообщали о новой выставке ЦВЗ: новый проект посвятили культурному коду России.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: