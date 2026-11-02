В Пространстве «ТУТ» — новая выставка: она получила название «Опредмечивание. Форма эмоции»

Проект для детей и подростков открывает новую выставку «Опредмечивание. Форма эмоции» в Пермской Арт-резиденции, посвященную исследованию эмоций. Новый проект будет работать с 4 ноября по 27 февраля 2027 года.
Дети и подростки пробовали придать своим чувствам форму объемных абстрактных фигур-предметов. Инсталляция из дерева, гипса, пластика и других материалов показывает, как могут выглядеть радость, целеустремленность, смелость, вина, одиночество и другие состояния.
Калейдоскоп «оживших» эмоций воплотился в большое игровое поле на полу, с которым зрителям можно взаимодействовать. С его созданием участникам помогал красноярский художник Юра Адомейко.
Ранее мы сообщали о новой выставке ЦВЗ: новый проект посвятили культурному коду России.
Информационный обзор редакции. 6+
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