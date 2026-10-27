Экскурсия о тайнах Дома Мешкова, лекции на тему еды и культуры, новая выставка-исследование «В лесах» и еще 20+ событий: известна программа «Ночи искусств»

Дом Мешкова

«Ночь искусств» начнется 3 ноября в 16:00 с экскурсии «Дом Мешкова: тайны особняка и его владельца». Ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Лидия Цвирко расскажет о загадках появления дома и его запустения в середине XIX века и обстоятельствах восстановления в 1889 году по одному из первых архитекторских проектов Александра Турчевича. После экскурсии в музее презентуют вышитое панно «Усадьба Мешкова» авторства Елизавета Стальных: его создавали по мотивам Урало-Сибирской домовой росписи. 4 ноября в «Доме Мешкова» пройдет концерт «Вечер дуэтов», на котором прозвучат дуэты Вольфанга Амадея Моцарта и Джозефа Фукса для скрипки и альта.

Музей пермских древностей

Программа начнется 3 ноября в 18:00 с показа интерактивного спектакля из чемодана о слоненке, который боялся идти в школу, его древних предках и его прекрасном будущем. Затем планируется музыкальный блок с программой «Дыхание музыки», а после него — открытие экспресс-выставки «ДНК: Сибирская, 15» об истории развития Музея пермских древностей. 4 ноября пройдет экскурсия о переезде музея в новое место, а также квест для детей на эту же тему — ребята помогут динозавру Гоше собрать вещи. В течение двух дней в зоне мастер-классов будут готовить открытки-пожелания будущему музею «Пермский период».