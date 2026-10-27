Экскурсия о тайнах Дома Мешкова, лекции на тему еды и культуры, новая выставка-исследование «В лесах» и еще 20+ событий: известна программа «Ночи искусств»

Пермские музеи и галерея анонсировали программу всероссийской акции «Ночь искусств» — 2026. Она пройдет 3 и 4 ноября и будет включать десятки разных событий: от показов спектаклей и экскурсий до мастер-классов и лекций.
Дом Мешкова
«Ночь искусств» начнется 3 ноября в 16:00 с экскурсии «Дом Мешкова: тайны особняка и его владельца». Ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Лидия Цвирко расскажет о загадках появления дома и его запустения в середине XIX века и обстоятельствах восстановления в 1889 году по одному из первых архитекторских проектов Александра Турчевича. После экскурсии в музее презентуют вышитое панно «Усадьба Мешкова» авторства Елизавета Стальных: его создавали по мотивам Урало-Сибирской домовой росписи. 4 ноября в «Доме Мешкова» пройдет концерт «Вечер дуэтов», на котором прозвучат дуэты Вольфанга Амадея Моцарта и Джозефа Фукса для скрипки и альта.
Музей пермских древностей
Программа начнется 3 ноября в 18:00 с показа интерактивного спектакля из чемодана о слоненке, который боялся идти в школу, его древних предках и его прекрасном будущем. Затем планируется музыкальный блок с программой «Дыхание музыки», а после него — открытие экспресс-выставки «ДНК: Сибирская, 15» об истории развития Музея пермских древностей. 4 ноября пройдет экскурсия о переезде музея в новое место, а также квест для детей на эту же тему — ребята помогут динозавру Гоше собрать вещи. В течение двух дней в зоне мастер-классов будут готовить открытки-пожелания будущему музею «Пермский период».
ПЕРММ
Первые события акции начнутся с 18:00. Пройдет несколько экскурсий, в том числе, ночная в фондохранилище, а также лекции о фестивале авторов Перми «Идентичность» от Данила Гурьянова и границах официального в культуре и художественном андеграунде от Владимира и Натальи Бересневых. В зоне мастер-классов в течение «Ночи искусств» будут создавать нашивки, обвесы на сумку, аэрографию, а также обучать 3D-моделированию и современной электронной музыке. Гостям представят театральный перфоманс «Вросшие» от Пермского молодежного театра и живую звуковую инсталляцию «Партитура экспозиций» от школы «Так-то да». В музее современного искусства откроется итоговая выставка 12-го сезона арт-резиденции MaxArt x ПЕРММ: проект «В лесах» посвящен исследованию природного и экологического контекста Пермского края. Главным событием «Ночи искусств» станет премьера нового формата: в нем музыка, визуальное искусство и живое присутствие соединяются в общем действии, а граница между теми, кто создает искусство, и теми, кто за ним наблюдает, становится условной.
Пермская галерея
«Ночь искусств» в галерее будет посвящена тому, как еда в разные эпохи объединяла народы. В лектории будут говорить о повседневной и праздничной кухне народов Прикамья, произведениям из фарфора и стекла, которые создавались для российских императоров, а также о традициях сервировки и особенностям блюд, подававшихся на дворцовых трапезах. Обсудят традиции гостеприимства, еду в живописи XX века и символы в голландских натюрмортах. В зале деревянной скульптуры будут духовые песнопения от ансамбля Свято-Троицкого кафедрального собора Перми, в фойе галереи — живая музыка. В образовательном центре в режиме нон-стоп будут работать текстильная и печатная мастерские.
Детский музейный центр
Насыщенная событиями программа стартует 4 ноября в 15:00 с выступления струнного ансамбля Пермской краевой музыкальной школы. В течение вечера пройдут интерактивные занятия от «Клуба П», интеллектуальные игры по мотивам выставки «Все под землей или тайны четвертого царства». Гостям музейного центра проведут мини-экскурсии, а также устроят серию мастер-классов по созданию фигурки лисы в технике оригами, закладки при помощи почвенной акварели и игры-бродилки по музею на основе ментальных ощущений подростков.
Пермская Арт-резиденция
События начнутся 3 ноября с 17:00: первыми станут мастер-классы в керамической мастерской по созданию керамических тарелочек с луной и солнцем, а также огненного козлика в мезенском стиле. В пространстве «Тут» откроется выставка-лаборатория опредмечивания, над которой работали дети под кураторством художника Юры Адомейко. А в народном фотоклубе «Пермь» пройдет мастер-класс фотохудожников о декоративном оформлении и экспозиционной работе (12+).
ПДНТ «Губерния»
События «Ночи искусств» начнутся 4 ноября с 14:00 с уроком ремесла. Мастера будут учить создавать текстильной броши и украшения из камня, работать с деревом и берестой. Затем посетителей ждет Большой этнографический диктант, который завершится театрализованным концертом «Прикамье мастеровое». На лекции «Разговоры под кисель» народный мастер Марина Крысова расскажет о национальной кухне народов Пермского края, а в арт-фойе откроется площадка, посвященная удивительным традициям России. Заключительным событием станет камерный концерт исполнительницы Даши Калиной (номинантки «ТОП30.Самые знаменитые люди Перми» — 2026).
Подпольная типография
«Ночь искусств» пройдет с 11:00. В программе: самомедиация по «Подпольной типографии», чтобы в удобном для себя темпе познакомиться с музеем, обмен книгами и мастер-класс по созданию сувенира. На двух экскурсиях гостям расскажут об уникальных фактах о членах Подпольной типографии и истории ничем непримечательного дома начала XX века и его связью с микрорайоном Слудская горка.
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