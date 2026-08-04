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Премьеры «Тӧв» и Mucho Mas, расширение формата электронной сцены, скейт-парк: появились подробности программы RED FEST

Организаторы RED FEST рассказали подробности о программе фестиваля в 2026 году. Ранее стал известен лайн-ап: хедлайнерами большого музыкального события, которое в этом году планируется 22 и 23 августа, стали Антоха МС, Хаски, Pompeya и passmurny.

Организаторы фестиваля RED FEST

В этом году формат электронной сцены RED FEST будет расширен: фокус на диджей-сетах останется, но будет дополнен уличной культурой и рэпом в лице Ах.Реп, Street Choice, Plemyannik.

Зону еды разделят на концептуальные кварталы: средиземноморский, азиатский, ближневосточный и североамериканский, где готовятся запремьерить новый бар Mucho Mas от команды «Кулинарная мафия». Локальную зону представит еще один новичок — ресторан с коми-пермяцкой кухней «Тӧв», который официально откроется только осенью.

Для детей и подростков на RED FEST собираются развернуть творческую фабрику для создания брелоков и подвесок, зинов, открыток из почвы, изделий из глины. В детской зоне также планируют устроить традиционный картонный маркет и организовать специальное детское меню. В зоне спорта и гейминга создадут полноценный скейт-парк, шахматный клуб, VR-зоны и гейм-клубы, в лектории проведут лекции о маркетинге, истории и разговорный английский клуб. В этом году фестиваль проходит при поддержке Фонда креативных индустрий, который будет рассказывать о развитии и поддержке малого креативного бизнеса.

Недавно мы рассказывали о том, что в Кудымкаре пройдет фестиваль «Трамплин» и кто будет его хедлайнерами.

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