Новая гостиница Hampton by Hilton готовится к открытию в ноябре

Новый гостиничный комплекс Hampton by Hilton на улице Окулова готовится к открытию осенью. Планируется, что он начнет принимать посетителей с 1 ноября. Об этом сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на генерального директора UDS Hotels Марию Ермакаеву.
Одновременно с гостиницей начнет работать ресторан коми-пермяцкой кухни «Тӧв». Заведение уже функционирует в формате заказного обслуживания.
По словам Марии Ермакаевой, гостиница Hampton by Hilton может открыться в техническом режиме и раньше, сроки зависят от технологических процессов на соседней площадке, где сейчас возводят вторую очередь бизнес-парка «Гоголь».
Отметим, что в Перми до конца 2026 года собираются открыть еще один отель — он разместится на месте ВКИУ.
Информационный обзор редакции.
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