Новая гостиница Hampton by Hilton готовится к открытию в ноябре

Одновременно с гостиницей начнет работать ресторан коми-пермяцкой кухни «Тӧв». Заведение уже функционирует в формате заказного обслуживания.

По словам Марии Ермакаевой, гостиница Hampton by Hilton может открыться в техническом режиме и раньше, сроки зависят от технологических процессов на соседней площадке, где сейчас возводят вторую очередь бизнес-парка «Гоголь».

Отметим, что в Перми до конца 2026 года собираются открыть еще один отель — он разместится на месте ВКИУ.

Информационный обзор редакции.