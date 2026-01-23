Команда «Кулинарной мафии» готовится открыть новый бар в Перми

Все подробности о своем новом детище Николай Канищев пока держит в секрете. Но, как он признался редакции «Прм.Собака.ru», бар готовятся открыть в 2026 году. Известно, что шеф-поваром Mucho Mas станет Антон Оборин, а за напитки будет отвечать Денис Пирожинский.

