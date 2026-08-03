От Хаски до Антохи МС: известен лайн-ап фестиваля RED FEST 2026

Появился полный лайн-ап RED FEST 2026. Летний музыкальный фестиваль в этом году пройдет 22 и 23 августа на площадке Digital Port.
В течение обоих дней будут работать две сцены: главная и электронная, которые объединяет популярные группы, новые имена, пермских диджеев и музыкантов.
Главная сцена:
- Хаски
- Солова
- Антоха МС
- Павлова
- Хмыров
- Диктофон
- passmurny
- Буерак
- Uncle Pecos
- Макс Юдин
- Half Moon Glass
- Pompeya
- Vodoley gt
- Меланхолия 1
- Международный атлас облаков и Даша Калина (номинант премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми — 2026»).
Альтернативная сцена:
- Saint City Lovers
- Raw Takes
- AX.РЕП
- Plemyannik
- Street Choice
- Timur Ptahin
- Vova Syuzev
- DJ Д.Ж.
- Kirill Peshkov
- VLADH8VAS b2b OKOLOSASHA
- Edit.Undo
- Boltik
- Omodox
- Disco Grooves 59
- K8BBIT b2b Olyakkka
- Sasharogozh
На RED FEST также будут работать зоны с мастер-классами и лекциями, с активностями, для детей с играми и занятиями, дизайн-маркет и фудкорт. В этом году фестиваль проходит при поддержке Фонда креативных индустрий Пермского края.
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