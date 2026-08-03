Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

От Хаски до Антохи МС: известен лайн-ап фестиваля RED FEST 2026

Появился полный лайн-ап RED FEST 2026. Летний музыкальный фестиваль в этом году пройдет 22 и 23 августа на площадке Digital Port.

Александр Белобородов

В течение обоих дней будут работать две сцены: главная и электронная, которые объединяет популярные группы, новые имена, пермских диджеев и музыкантов.

Главная сцена:

Альтернативная сцена:

  • Saint City Lovers
  • Raw Takes
  • AX.РЕП
  • Plemyannik
  • Street Choice
  • Timur Ptahin
  • Vova Syuzev
  • DJ Д.Ж.
  • Kirill Peshkov
  • VLADH8VAS b2b OKOLOSASHA
  • Edit.Undo
  • Boltik
  • Omodox
  • Disco Grooves 59
  • K8BBIT b2b Olyakkka
  • Sasharogozh

На RED FEST также будут работать зоны с мастер-классами и лекциями, с активностями, для детей с играми и занятиями, дизайн-маркет и фудкорт. В этом году фестиваль проходит при поддержке Фонда креативных индустрий Пермского края.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: