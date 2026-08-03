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На фестиваль «Трамплин» приедут «Мураками» и «Горшенев»: кроме своих произведений, они исполнят песни Виктора Цоя

В Кудымкаре готовятся к фестлуну (в переводе с коми-пермяцкого — фестивальному дню) «Трамплин». Появилась программа события, которое пройдет с 14 по 15 августа. В этом году оно будет приурочено ко Дню памяти Виктора Цоя и все группы, кроме своих песен, исполнят его произведения.

Организаторы фестиваля «Трамплин»

На фестивале выступят 12 профессиональных коллективов и более восьми молодежных групп из разных регионов страны. В списке хедлайнеров — «Горшенёв», «Мураками», Alizbar & Ann'Sannat (Элизбар и Энн Сэ́ннат), а также концертно-театральный проект цех-театра «Цувамма» с ночной программой «Восемь минут», этно-фьюжн коллектив «Дара Яра». На «Трамплине» будут работать две сцены, одну из них полностью отдадут проекту «ТРАМПЛИН.ТОМ» (Трамплин молодой): на ней выступят артисты-дебютанты, прошедшие конкурсный отбор.

Кроме музыкальной программы, на фестлуне будут работать ярмарка, мастер-классы, выставки, этнографическая площадка, уличный театр, территория стиля, «Тайный угол», творческие активности, фудкорт с национальной кухней.

Информационный обзор редакции. 6+

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