На фестиваль «Трамплин» приедут «Мураками» и «Горшенев»: кроме своих произведений, они исполнят песни Виктора Цоя

На фестивале выступят 12 профессиональных коллективов и более восьми молодежных групп из разных регионов страны. В списке хедлайнеров — «Горшенёв», «Мураками», Alizbar & Ann'Sannat (Элизбар и Энн Сэ́ннат), а также концертно-театральный проект цех-театра «Цувамма» с ночной программой «Восемь минут», этно-фьюжн коллектив «Дара Яра». На «Трамплине» будут работать две сцены, одну из них полностью отдадут проекту «ТРАМПЛИН.ТОМ» (Трамплин молодой): на ней выступят артисты-дебютанты, прошедшие конкурсный отбор.

Кроме музыкальной программы, на фестлуне будут работать ярмарка, мастер-классы, выставки, этнографическая площадка, уличный театр, территория стиля, «Тайный угол», творческие активности, фудкорт с национальной кухней.

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