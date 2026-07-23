Чем заняться в Перми с 24 по 26 июля

Открытие выставки «Деревянный край», Центральный выставочный зал (0+)

Новая экспозиция зала посвящена личному восприятию ее автора. Художник Лидия Ерохина продемонстрирует, как воспринимает современную жизнь. Часто работая с деревом, она нарекла его материалом, который лег в основу философских творений.

до 16 августа

Спектакль-променад «Городская сюита», Пермский театр оперы и балета (16+)

19:00

Прогулка как способ понять свое место в городе. Для этого нужно надеть наушники с псевдобарочной и псевдоклассической музыкой, специально написанной для спектакля. А после — ловить контраст: шум машин, случайные разговоры, пение птиц и музыку из соседнего бара. Звуков будет много: маршрут проходит по шумным улицам Ленина и Пермской, а также по уединенному Егошихинскому кладбищу и долине реки Егошиха.

Техновечеринка, Андеграунд клуб «Студия» (18+)

22:00

На техносцене — резиденты пермского лейбла setka fm: vladh8vas, gaagaat, okolosasha, likeusually и mansur, godmod, shatunov, играющие на виниле.

Фестиваль «Причал», Разные локации Перми (0+)

Событие объединит музыку, искусство, историю и промышленный туризм. В его программе встретятся: выставка на пермской судоверфи, пространство встреч, где можно послушать ресторатора Николая Канищева (Nolan, Rob Roy, «Кертисс»), журналиста Анику Рик и лидера группы «Cмирный и друзья» Александра Смирнова. Также запланированы показ документальных фильмов от синематеки, экскурсия на судозавод, зоны для мастер-классов и детей. На фестивальной площади у завода выступят группы «Три балалайки», «Свой», «Смирный и друзья» и другие музыканты. Хедлайнером фестиваля станет группа «Калинов мост», а гвоздем — мультиформатное шоу заводских кранов.

до 26 июля

Выставка «Стечение обстоятельств», Музей ПЕРММ (12+)

Коллаборация музея современного искусства и резиденции MaxArt. В стенах ПЕРММ будут представлены работы четырех участников одиннадцатого сезона пермской резиденции. Они исследовали Пермский край в серии фотографий и масштабной графической панораме, проекте о природных объектах и изучении промышленного наследия. В списке участников: Иван Михайлов, чьи работы хранятся в частных собраниях во Франции, Италии, США и других странах, Лидия Ткачук, выставляющаяся на ярмарке современного искусства blazar, и две художницы — Яна Арбузова и Катя Браунс.

до 23 октября

В кинотеатрах на этой неделе смотрим фильм ужасов «Ее личный ад» (18+), первую работу Николаса Виндинга Рефна после десятилетнего перерыва, японский боевик «Дни Сакамото» (18+) о бывшем киллере, который пытается вернуться к обычной жизни, фильм «Мой дикий друг: Возвращение домой» (6+) с Елисеем Чучилиным, Антоном Богдановым и Михаилом Башкатовым.