Чем заняться в Перми с 24 по 26 июля

Фестиваль «Причал», на котором выступит группа «Калинов мост», поездка в Ильинский с центром городской культуры, последний день фестивального городка «Город встреч», спецпоказ фильма «Между небом и землей» 2025 года и другие события последних июльских выходных. Редакция «Прм.Собака.ru» заботливо напоминает: берите с собой воду — синоптики обещают до +32 градусов!
Работа Ивана Михайлова
Открытие выставки «Деревянный край», Центральный выставочный зал (0+)
Новая экспозиция зала посвящена личному восприятию ее автора. Художник Лидия Ерохина продемонстрирует, как воспринимает современную жизнь. Часто работая с деревом, она нарекла его материалом, который лег в основу философских творений.
до 16 августа
Спектакль-променад «Городская сюита», Пермский театр оперы и балета (16+)
19:00
Прогулка как способ понять свое место в городе. Для этого нужно надеть наушники с псевдобарочной и псевдоклассической музыкой, специально написанной для спектакля. А после — ловить контраст: шум машин, случайные разговоры, пение птиц и музыку из соседнего бара. Звуков будет много: маршрут проходит по шумным улицам Ленина и Пермской, а также по уединенному Егошихинскому кладбищу и долине реки Егошиха.
Техновечеринка, Андеграунд клуб «Студия» (18+)
22:00
На техносцене — резиденты пермского лейбла setka fm: vladh8vas, gaagaat, okolosasha, likeusually и mansur, godmod, shatunov, играющие на виниле.
Фестиваль «Причал», Разные локации Перми (0+)
Событие объединит музыку, искусство, историю и промышленный туризм. В его программе встретятся: выставка на пермской судоверфи, пространство встреч, где можно послушать ресторатора Николая Канищева (Nolan, Rob Roy, «Кертисс»), журналиста Анику Рик и лидера группы «Cмирный и друзья» Александра Смирнова. Также запланированы показ документальных фильмов от синематеки, экскурсия на судозавод, зоны для мастер-классов и детей. На фестивальной площади у завода выступят группы «Три балалайки», «Свой», «Смирный и друзья» и другие музыканты. Хедлайнером фестиваля станет группа «Калинов мост», а гвоздем — мультиформатное шоу заводских кранов.
до 26 июля
Выставка «Стечение обстоятельств», Музей ПЕРММ (12+)
Коллаборация музея современного искусства и резиденции MaxArt. В стенах ПЕРММ будут представлены работы четырех участников одиннадцатого сезона пермской резиденции. Они исследовали Пермский край в серии фотографий и масштабной графической панораме, проекте о природных объектах и изучении промышленного наследия. В списке участников: Иван Михайлов, чьи работы хранятся в частных собраниях во Франции, Италии, США и других странах, Лидия Ткачук, выставляющаяся на ярмарке современного искусства blazar, и две художницы — Яна Арбузова и Катя Браунс.
до 23 октября
В кинотеатрах на этой неделе смотрим фильм ужасов «Ее личный ад» (18+), первую работу Николаса Виндинга Рефна после десятилетнего перерыва, японский боевик «Дни Сакамото» (18+) о бывшем киллере, который пытается вернуться к обычной жизни, фильм «Мой дикий друг: Возвращение домой» (6+) с Елисеем Чучилиным, Антоном Богдановым и Михаилом Башкатовым.
Музыкант Пётр Налич
Поездка в Ильинский с центром городской культуры, ЦГК (18+)
11:00
Культурный туризм в поселок Ильинский совершит ЦГК. Проект привезет в местный краеведческий музей, где хранится коллекция работ художника Рудольфа Тюрина, чтобы познакомить с его творчеством. Поездка станет символичной: Рудольф был одним из самых известных наивных художников Пермского края и носил прозвище «Пермский Тулуз-Лотрек».
Занятие йогой в Черняевском лесу, Скульптура Белочка за ДКЖ (16+)
12:00
Студия йоги «Джива» проведет занятие в окружении лесных деревьев. Преподаватель Лариса Лихтинова поможет ощутить внутреннее спокойствие — ее практики наведут порядок в мыслях и отключат от внешнего мира.
Омская дискотека, Концерт-холл «Свобода» (18+)
18:00
Мужчинам вход запрещен! На вечеринке отплясывают только дамы, у которых дом, работа и быт. Вместе с московским блогером Алесей Казанцевой, знающей все о женской душе, они будут три часа петь любимые песни и отрываться на полную.
Фестиваль джазовой музыки «ЛетоДжаз», Дом Музыки (12+)
19:00
Юбилейный фестиваль порадует пятью часами южноамериканского джаза в исполнении трио Christian Galvez organ из Чили, авторскими импровизациями, душевным соулом от российских и мировых звезд джазовой сцены: «Киккин Джаз оркестр», «Хоронько оркестр», Билли Новик и «Петербургский Джазовый Актив» и «Алгоритм».
Последний день фестивального городка «Город встреч», Эспланада (0+)
20:00
Месячная работа площадки подходит к концу. Точку в его фестивальной истории поставит выступление певца и участника «Евровидения» Петра Налича.
Кадр из фильма «Между небом и землей» (2025)
Книжный клуб «Завтрак у Тиффани», Лекторий «Саренок» (16+)
14:00
Встречу посвятят литературному образу Холли Голайтли — главной героине повести и одноименного фильма. Разбирать историю будут буквально под микроскопом: не очаровываюсь мечтами о красивой жизни, а размышляя о свободе, одиночестве и попытках найти свое место в этом мире.
Спецпоказ фильма «Между небом и землей», Пермская синематека (18+)
17:00
Французская мелодрама 2025 года, по сюжету напоминающая своего предшественника. Как и в картине 2005 года герои встречаются неожиданно: один из них трагически погиб, а второй может слышать голоса умерших. В роли первого предстанет талантливый музыкант Оскар, попавший в автокатастрофу. Роль медиума возьмет на себя Эльза, которая может общаться с умершими. И граница между жизнью и смертью будет стерта — настоящая любовь может все.
Спектакль «Когда я снова стану маленьким», Театр-Тятрик (6+)
18:00
История о взрослом, мечтающим опять смотреть на мир с детским азартом. Превратившись в ребенка, он сможет не только удивляться, верить и чувствовать, но и переосмыслить отношения с родителями, сверстниками и справиться с первыми разочарованиями.
Шоу стендап-комиков, Ресторан «Партизан» (18+)
18:00
Опытные юмористы пермского стендап-клуба представят публике эксклюзив — свежесочиненные шутки.
Речной рейс-концерт «Джаз на воде», Теплоход «Ягошиха» (18+)
18:30
Четверо музыкантов превратят палубу в настоящий джаз-клуб. Вокалистка и участница одиннадцатого сезона шоу «Голос» Юлия Гарифуллина, контрабасист Евгений Синицын, восемь лет выступавший солистом оркестра musicAeterna, пермский пианист Денис Сон и барабанщик Александр Нечаев знают о своем ремесле все и даже больше!
Информационный обзор редакции.
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