«Театр-Тятрик» готовится представить премьеру — моноспектакль для детей по книге польского педагога Януша Корчака

В основе спектакля — одноименная книга Януша Корчака. Польский писатель и педагог в свое время совершил переворот педагогической мысли, поделившись идеей, что ребенок является полноценной личностью в любом возрасте и нужно признать его права на любовь, индивидуальность и ошибку.

Режиссерами премьеры стали кураторы детской сцены Ольга Шайдуллина и Антон Калипанов, вдохновленные убеждениями Корчака и сформировавшие особый взгляд детей на театр через свой проект. При создании моноспектакля ключевым моментом стал выбор артиста, который смог бы удержать внимание зрителей. Исполнителями главных ролей стали Альберт Макаров и Вячеслав Чуистов. В пресс-службе ТТ рассказали, что несмотря на общий режиссерский разбор и единое сценографическое решение, спектакль в исполнении двух артистов — это две самостоятельные работы, потому что каждый предлагает свою трактовку роли.

За сценографию в новом спектакле отвечала Карина Автандилова, известная зрителям детской сцены ТТ по спектаклям «Легенда о драконах» (6+) и «Родители напрокат» (6+). Она рассказала, что намеренно выбрала сдержанную цветовую палитру, позволяющую тексту звучать ярче. «Команда постановщиков спектакля говорит с детьми честно и на равных. Ребенок легко узнает себя в главном герое, потому что он переживает чувства знакомые каждому: радость, обиду, страх быть непонятым, желание, чтобы его услышали. Для взрослых же это возможность вспомнить собственного внутреннего ребенка и задуматься, умеем ли мы слышать детей, понимать друг друга, не потеряли ли мы самое главное — умение быть искренними», — отметили в пресс-службе детской сцены ТТ.

