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Искусство

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В ЦВЗ откроется выставка «Деревянный край»

Новая выставка центрального выставочного зала будет посвящена личному восприятию ее автора. Художник Лидия Ерохина с помощью дерева покажет, как воспринимает современную жизнь и мир вокруг. Экспозиция станет доступна для посетителей уже 24 июля.

Лидия Ерохина / ВКонтакте

В качестве материала для своих работ Лидия Ерохина отдает предпочтение дереву. Именно поэтому оно ляжет в основу философских творений, представленных в экспозиции. Увидеть работы из «Деревянного края» можно будет до 16 августа. 

Ранее мы рассказали, что в галерее ЦВЗ начинает работу выставка со ста уникальными артефактами этно-фестиваля «Камва».  

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