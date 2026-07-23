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Искусство

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В музее ПЕРММ откроют выставку «Стечение обстоятельств»

Музей современного искусства ПЕРММ представляет коллаборацию с резиденцией MaxArt. Участники ее одиннадцатого сезона представят в музее художественные исследования. Выставочный проект начнет работу с 23 июля.

Работа «Открытки из Перми» Ивана Михайлова
Музей современного искусства ПЕРММ / Telegram

Работа «Открытки из Перми» Ивана Михайлова

Исследование природы Пермского края как носителя памяти от Лидии Ткачук
Музей современного искусства ПЕРММ / Telegram

Исследование природы Пермского края как носителя памяти от Лидии Ткачук

Проект «Панорама Пермского края» Яны Арбузовой
Музей современного искусства ПЕРММ / Telegram

Проект «Панорама Пермского края» Яны Арбузовой

Исследование промышленного наследия Пермского края от Кати Браунс
Музей современного искусства ПЕРММ / Telegram

Исследование промышленного наследия Пермского края от Кати Браунс

В основу экспозиции лягут фотографическая серия о незаметных городских образах, масштабная графическая панорама Пермского края, проект о природных объектах и исследование промышленного наследия региона.

Работу «Открытки из Перми» в виде серии фотографий сделал художник Иван Михайлов из Чебоксар. Его творчество уже хранится в частных коллекциях во Франции, Италии, США, Канады и Германии. Через серию фотографий с разными ракурсами и обилием деталей он исследует облик города — фиксирует то, что быстротечно и вечно.

Лидия Ткачук, живущая в Чебоксарах и Москве, через живопись, скульптуру и фотографию исследует природу Пермского края как носителя памяти и свидетеля давних событий. За ее плечами — участие в ярмарке современного искусства Blazar, Third Place Art Fair и «Вин-Вин».

Проект «Панорама Пермского края» сделала самарская художница Яна Арбузова — в графическое полотно она собрала впечатления, исторические факты и личные наблюдения. В ее работе Пермский край становится пространством, соединяющим разные времена и точки зрения.

Художник Катя Браунс вязалась за исследование промышленного наследия. В качестве техники она выбрала фотопечать на металле. Увидеть экспозицию можно в музее до 23 октября.

Мы также рассказывали, что Пермский краеведческий музей запустил клуб для подростков «Клуб П».

Информационный обзор редакции. 12+ 

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