80+ локальных брендов, мастер-классы на английском, презентация коллекционного винила: появилась программа новогоднего RED MARKET

В этом сезоне организаторы RED MARKET собираются расширить образовательную и развлекательную программы. Планируются мастер-классы на английском по изготовлению брелоков в технике стемпинг, разговорный клуб для взрослых, воркшопы по анимации и созданию электронной музыки от Школы креативных индустрий. Ставший легендарным формат «Спид-френдинг» в этом году посвятят любительской фотографии, а в зоне мастер-классов будут обучать созданию новогодних композиций и игрушек из глины.

Зону фуд-маркета будут представлять как уже известные заведения (Novopomodoro, «Покерамен», Sabotage), так и новички («Мигранты»), за сладкое будут отвечать «Сан Себастьянская», BARBERRY, Milty и новое направление Served от «Рис Лапши». Планируется, что будет работать и фермерский рынок с сыродавленными маслами, мясными деликатесами, сладостями и другими локальными продуктами.

Специальным событием этого RED MARKT станет презентация коллекционной виниловой пластинки, выпущенной вместе с Фондом креативных индустрий. Пластинка объединила пермские группы, в разные годы выступавшие на фестивале RED FEST.

Недавно мы рассказывали о том, что на улице Пермская собираются открыть промыслотеку «Яснодело» — новый проект стартует с «ремесленной недели», которая начнется 15 декабря.

