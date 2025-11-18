От «Марсу нужны любовники» до baadwrk: известно, какие музыканты попадут на винил от создателей RED FEST

Стали известны подробности о лимитированной виниловой пластинке, которую собираются выпустить создатели RED FEST. На ней будут собраны 13 треков от пермских музыкантов, выступавших на главной и электронной сценах фестиваля за последние 10 лет.
Создатели пластинки рассказали, что это один из первых в истории релизов, объединивший пермских музыкантов на виниле. В нем переплетаются разные жанры: от инди и построка до электроники и эмбиента.
На одной стороне пластинке шесть композиций от музыкантов главной сцены:
- Jenny Kooks — «Моя малышка»
- «Смирный и друзья» — «Возвращайся»
- VOSMOY — Raindogs
- «Марсу нужны любовники» — «Тепло»
- «Горизонт» — «Все казалось просто»
- 3000 К — «Берег»
Вторая сторона собрала семь пермских исполнителей электронной сцены:
- Maple Syrup — Stars
- МРПК — «Это задевает любую женщину»
- Vandoo — Why Something Sing
- Ninety — Hidden Passage
- DOTTYBOI — Sympthoms
- baadwrk — knowhere
- KIKOK — Nitsh
