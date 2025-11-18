Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

От «Марсу нужны любовники» до baadwrk: известно, какие музыканты попадут на винил от создателей RED FEST

Стали известны подробности о лимитированной виниловой пластинке, которую собираются выпустить создатели RED FEST. На ней будут собраны 13 треков от пермских музыкантов, выступавших на главной и электронной сценах фестиваля за последние 10 лет.

RED FEST/ВКонтакте

Создатели пластинки рассказали, что это один из первых в истории релизов, объединивший пермских музыкантов на виниле. В нем переплетаются разные жанры: от инди и построка до электроники и эмбиента.

На одной стороне пластинке шесть композиций от музыкантов главной сцены:

  • Jenny Kooks — «Моя малышка»
  • «Смирный и друзья» — «Возвращайся»
  • VOSMOY — Raindogs
  • «Марсу нужны любовники» — «Тепло»
  • «Горизонт» — «Все казалось просто»
  •  3000 К — «Берег»

Вторая сторона собрала семь пермских исполнителей электронной сцены:

  • Maple Syrup — Stars
  • МРПК — «Это задевает любую женщину»
  • Vandoo — Why Something Sing
  • Ninety — Hidden Passage
  • DOTTYBOI — Sympthoms
  • baadwrk — knowhere
  • KIKOK — Nitsh

