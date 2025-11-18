От «Марсу нужны любовники» до baadwrk: известно, какие музыканты попадут на винил от создателей RED FEST

Создатели пластинки рассказали, что это один из первых в истории релизов, объединивший пермских музыкантов на виниле. В нем переплетаются разные жанры: от инди и построка до электроники и эмбиента.

На одной стороне пластинке шесть композиций от музыкантов главной сцены:

Jenny Kooks — «Моя малышка»

«Смирный и друзья» — «Возвращайся»

VOSMOY — Raindogs

«Марсу нужны любовники» — «Тепло»

«Горизонт» — «Все казалось просто»

3000 К — «Берег»

Вторая сторона собрала семь пермских исполнителей электронной сцены:

Maple Syrup — Stars

МРПК — «Это задевает любую женщину»

Vandoo — Why Something Sing

Ninety — Hidden Passage

DOTTYBOI — Sympthoms

baadwrk — knowhere

KIKOK — Nitsh

Кстати! Осенью мы рассказывали о том, что рок-группа «Кино» выпустила новый студийник «Молнии Индры».

