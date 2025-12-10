Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На улице Пермская готовятся открыть промыслотеку «Яснодело»

На улице Пермская собираются открыть промыслотеку «Яснодело» — это новый проект ПДНТ «Губерния», направленный на развитие народных художественных промыслов. Ранее его называли «Дом сказок и ремесел».

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Проект «Яснодело» стартует с «ремесленной недели», которая начнется с 15 декабря. Она откроется выставкой в окнах здания на улице Пермская, в которых будут представлены изделия ремесленников. В этот же день планирует начать работу шоурум «Пермская диковина» с новогодними подарками, созданными по технологиям народных промыслов Прикамья.

В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что в одном пространстве пройдут разноформатные встречи: лекции, мастер-классы, художественные и музыкальные перформансы, интерактивы, выставки и прогулки.

Информационный обзор редакции. 6+

