На улице Пермская готовятся открыть промыслотеку «Яснодело»

Проект «Яснодело» стартует с «ремесленной недели», которая начнется с 15 декабря. Она откроется выставкой в окнах здания на улице Пермская, в которых будут представлены изделия ремесленников. В этот же день планирует начать работу шоурум «Пермская диковина» с новогодними подарками, созданными по технологиям народных промыслов Прикамья.

В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что в одном пространстве пройдут разноформатные встречи: лекции, мастер-классы, художественные и музыкальные перформансы, интерактивы, выставки и прогулки.

