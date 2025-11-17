Лимитированный винил от RED FEST собираются презентовать на зимнем RED MARKET

Программа участников и активностей маркета, а также список участников фудкорта еще собираются. Но уже известно, что на зимнем RED MARKET намерены презентовать лимитированный винил от RED FEST. Он объединит пермских музыкантов, выступавших в разные годы на фестивале.

Недавно мы рассказывали о том, что фестиваль «Дягилев +» в этом году пройдет в Перми 14-16 декабря.

