Лимитированный винил от RED FEST собираются презентовать на зимнем RED MARKET

В Перми после перерыва собираются вернуть зимний RED MARKET. Его планируют провести 20-21 декабря на заводе Шпагина.
Программа участников и активностей маркета, а также список участников фудкорта еще собираются. Но уже известно, что на зимнем RED MARKET намерены презентовать лимитированный винил от RED FEST. Он объединит пермских музыкантов, выступавших в разные годы на фестивале.
Недавно мы рассказывали о том, что фестиваль «Дягилев +» в этом году пройдет в Перми 14-16 декабря.
